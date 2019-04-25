沖繩四季玩透透！沖繩旅遊景點必玩推薦 看這篇就夠了

沖繩四季：滿園綻放的春櫻

▲沖繩景點四季玩法-沖繩名護櫻花季。（圖／© Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

擁有日本第一早櫻盛開之地美稱的沖繩，在這個時節氣溫乍暖還寒，且在日本五月第一周連續長假黃金周之前都算是淡季，非常推薦在春季來沖繩旅遊，搶在所有朋友之前打卡今年的第一篇櫻花，羨煞眾人吧！

沖繩景點四季必玩推薦#1

八重山螢火蟲

春季來到沖繩旅遊，偷偷推薦去距離台灣不遠的石垣島，能立刻轉換度假模式，而且車不多的石垣島，非常適合自駕。在每年3月到6月，還能看到一千隻以上的螢火蟲亂舞。甚至邊觀賞炫光奪目的螢火蟲表演，邊遠眺夜空中最閃亮的南十字星。推薦一家子帶著大朋友小朋友，來享受這沖繩必玩的沖繩景點。

沖繩景點四季必玩推薦#2

琉球海炎祭

▲沖繩四季推薦玩法-琉球海炎祭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

煙火之於日本，寫作「花火」，讀作驕傲，全日本各地大大小小的煙火盛會也不計其數。但推翻煙火大會就是夏天代名詞的沖繩海炎祭，在春季的徐徐和風下如火如荼的展開，如此衝突之美更是沖繩旅遊的必看沖繩景點。

但琉球海炎祭的煙火可不只這樣而已，由傑出藝術家設計，結合電腦配合音樂一道一道精準的施放，融合自然、文化、科技的海炎祭，映著海天一線的美麗沖繩景點，推薦大家一定要去朝聖這「日本最早的夏天」！四月來到這沖繩必玩的海炎祭看看，絕對令你捨不得眨眼。

沖繩四季：衝進沁涼的夏日海底

▲沖繩景點四季玩法-青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

夏天的定番就是沖繩了！人生必來體驗一次沖繩的夏！享受陽光沙灘比基尼三重奏的沖繩景點，給你夏天満喫的最高享受！

沖繩景點四季必玩推薦#3

青之洞窟

▲沖繩景點四季玩法-沖繩青之洞窟潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

想要享受藍洞浮潛，不用跑到義大利，現在在沖繩就能徜徉在那不可言喻的神祕藍色世界，看那水面波光粼粼，上下天光，一照透進海底下的洞窟裡。面對碧藍世界，看著與身邊環繞一起優游海底的魚群，彷彿置身仙境，真的是人生必踏的沖繩景點。

沖繩景點四季必玩推薦#4

慶良間群島浮潛

▲沖繩景點四季玩法-慶良間KuEFu島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

乾淨透明漸層的藍色海水，讓這個地方有了「慶良間藍」的美譽。海面下更能看到五顏六色的珊瑚礁、熱帶魚，甚至是可愛的海龜！而且從那霸出發到慶良間群島只需20分鐘就能抵達，所以成為了旅人進行水上活動與浮潛的最佳區域，可以說是浮潛的首選沖繩景點。

沖繩景點四季必玩推薦#5

海底漫步

▲沖繩景點四季玩法-海底漫步。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

不管是不適合浮潛的人還是不會游泳的人都能體驗的新玩法，過程會套上一個專門頭套，即使完妝也能下水，保證不弄濕早上辛苦起床弄好的完美妝髮。除了享受熱帶魚環繞，更可以在海底與各式可愛生物合照，來這個特別的沖繩景點參加海底漫步享受從另一個角度窺探海底之美吧。

沖繩四季：遠眺絢麗金黃的秋日

▲沖繩景點四季玩法-美國村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

避開暑假旅遊人潮，涼爽舒適的沖繩，正好可以來場悠閒自在的悠遊之旅。搭配舉辦在秋天的各式祭典，踏遍各地沖繩景點體驗當地的文化民情。

沖繩景點四季必玩推薦#6

首里城中秋宴

▲沖繩景點四季玩法-首里城。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

每年中秋之時，中秋之宴就在首里城前盛大登場。當地晚上會有絢爛的燈光打在朱紅色的建築上，特別光彩耀人。還會特別在一般民眾之中徵選首里城國王，王妃。在秋季沖繩旅遊時，千萬別錯過這個特別的沖繩景點活動。

沖繩景點四季必玩推薦#7

那霸大綱挽祭

▲沖繩景點四季玩法-那霸大拔河。（圖／© Okinawa Convention＆Visitors Bureau） 分享 facebook

沖繩10月有兩大祭典是必去的。第一個必去就是大家一定都看過非常特別的那霸祭萬人拔河「那覇大綱挽祭り」，活動當天在會場上放上兩條超級巨大的繩子，不問國籍種族性別的所有遊客及在地人協力，將兩條繩子拉到一起再用木棍綁在一起，象徵把幸福拉近。每年這個時節都是在地非常大的盛事。

沖繩景點四季必玩推薦#8

首里城祭

▲沖繩景點四季玩法-首里城大鼓秀。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

第二個必去祭典就是首里城祭，在首里城孕育而生華麗的的琉球傳統舞蹈「傳統藝能的饗宴」，以及被幻想般的燈飾包圍的「萬國津梁的燈火」，都是能夠十足體驗當地琉球王朝文化的活動，非常推薦給來沖繩旅遊的大家，絕對是值得一去的沖繩景點。

四季：細細品味寂靜的冬

▲沖繩景點四季玩法-濱比嘉海灘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

冬天的沖繩旅遊，絲毫不減一絲度假的氣氛，冬天穩定少降雨的氣候，雖然少了水上活動，但是也可以到海邊賞賞夕陽，感受寧靜的美，或是來趟深度的市區觀光，感受這座擁有別於日本本島特殊文化的歷史王國的魅力吧！

景點四季必玩推薦#9

沖繩文化王國村

▲沖繩景點四季玩法-玉泉洞。（圖／沖繩世界文化王國園區官方網站） 分享 facebook

要來場文化體驗的沖繩旅遊就更不能錯過這個必去的沖繩景點。在這個「文化王國村」裡，有許多沖繩必玩景點，像是許多的博物館、有免費的也有特別付費的，還有一個必去的玉泉洞，都是現在日本當局指定的有形文化財。也可以到旁邊試穿沖繩當地的傳統服裝，絕對能成為社群軟體上的目光焦點。

沖繩景點四季必玩推薦#10

沖繩賞鯨

▲沖繩景點四季玩法-賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

這可是沖繩冬季才有的特殊行程，每年1到3月來到沖繩旅遊就一定要來嘗試這個非看不可的精彩活動。從遠洋來到沖繩附近慶良間諸島海域的座頭鯨，據說看到的機率非常的高。可說是冬季來到沖繩旅遊必去的沖繩景點。

為了保護環境，在這裡不使用雷達來避免打擾鯨魚，反而使用肉眼來尋找。快來加入賞鯨的行列，一起挑戰眼力尋找海面上噴氣的鯨魚吧！

想知道更多沖繩自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」