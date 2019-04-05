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沖繩必玩體驗：珊瑚染DIY！沖繩手作×特色文化體驗大集合

2019-04-05 11:21Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩必玩－文化體驗

沖繩必玩文化體驗＃1

空手道

▲沖繩體驗活動-空手道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩體驗活動-空手道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到高人氣武術，當中的空手道其發源地就在沖繩！空手道結合中國拳法與琉球傳統武術，如今已廣為人知且將在2020年的東奧登場！這麼富有文化意義的體驗活動，來到琉球沖繩千萬不可錯過，老人小孩不必擔心不適合參加，因為空手道的動作都很溫和，道館的教練們也會細心指導，全家大小一起體驗空手道也是個蠻有趣的沖繩行程。

沖繩必玩文化體驗＃2

琉球傳統服裝體驗

到日本淺草或京都等知名文化景點，大家都會想穿上和服，體驗一個日本傳統服飾並留下美照，那麼來琉球沖繩絕對要體驗穿琉服。琉服在文化上是中國漢服與日本和服的綜合風格，衣袖寬大且以花草為花紋，比起和服來說更為寬鬆且常使用紅、黃等鮮豔色彩。若是舞者的琉服，則會戴花笠，蓮花樣式中以紅色為主，花下為海藍色，無論戴在頭上或手持都特別引人注目。

沖繩必玩－手作體驗

沖繩必玩手作體驗＃1

珊瑚染

▲沖繩體驗活動-珊瑚染。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩體驗活動-珊瑚染。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沖繩是珊瑚島，而沖繩也利用了這個特點，將化石的珊瑚礁製成天然染料稱為「珊瑚染」。而珊瑚對琉球沖繩的居民來說，是一種能避邪、召喚幸福的護身吉祥物，現在能夠把代表護身的珊瑚染色至衣服、購物袋、包斤、扇子等物品上。來沖繩旅遊一定要來手作體驗珊瑚染，創作一個屬於自己的手作紀念品，獨一無二又具有護身意義。

沖繩必玩手作體驗＃2

泡泡茶

▲沖繩體驗活動-泡泡茶。（圖／攝影者：OIST, Flickr CC Licen...
▲沖繩體驗活動-泡泡茶。（圖／攝影者：OIST, Flickr CC License）
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大家最有印象的沖繩茶葉就是茉莉花茶、苦瓜茶，但若是加上日本有名的茶道體驗，來沖繩不妨體驗一下泡泡茶！換上傳統琉服、端正坐姿的接受沖繩茶飲文化。

泡泡茶的基底由炒過的糙米及白米為主，將普通的茶用茶筅打出泡泡，無論是打泡泡的過程或品茶方式，是沖繩才可體驗的獨家手作體驗。泡泡茶不但是沖繩傳統茶品，其意義是送人遠行時用來祈禱的，更有悠閒及寬大之意。

沖繩必玩手作體驗＃3

手捏陶土/彩繪風獅爺

▲沖繩體驗活動-陶土彩繪風獅爺。（圖／育陶園）
▲沖繩體驗活動-陶土彩繪風獅爺。（圖／育陶園）
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在沖繩著名的國際通集合了沖繩各大必吃必買的商品，在熱鬧的國際通附近，有一條較為安靜且保有傳統文化味道的「壺屋」。你可以選擇散步壺屋街道，欣賞及購買沖繩陶土風獅爺，同時也可以到「育陶園」手作體驗。

從丸子狀陶土，跟著教學人員一步一步創作，過程中不但可以體驗手作樂趣，還能更深入了解沖繩風獅爺的樣貌，最後可為自已的風獅爺彩繪，製作成一個獨一無二的沖繩紀念品。

沖繩必玩手作體驗＃4

玻璃蝕刻

比起陶藝更喜歡玻璃製品的人，來到沖繩也可以體驗琉球沖繩玻璃蝕刻，選擇好喜愛的玻璃杯顏色、想組合的圖案貼紙，或是想紀念的日期文字，一同搭配貼於玻璃杯上，所蝕刻出來的便是極有價值的玻璃手作紀念品，且還具有能使用的實際價值。

沖繩必玩－戶外活動

沖繩必玩戶外活動＃1

沖繩帆傘活動

▲沖繩體驗活動-帆傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩體驗活動-帆傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夏日來到沖繩絕對不會錯過戶外活動體驗，而當中最受歡迎的非「水上活動」莫屬。時常沙灘戲水、浮潛、划獨木舟甚至是水上摩托車的遊客，來到沖繩旅遊可以體驗帆傘活動，搭船出海在湛藍的沖繩海上展翅高飛吧！當被船拖曳，享受飛翔刺激感、眺望海岸風光時千萬要聽從教練的話，動作手勢都以安全為主。

沖繩必玩戶外活動＃2

恩納森林冒險

在歐美有名的森林冒險活動，在沖繩也受人喜愛。位於山坡上的恩納森林冒險，造型一切都以木頭、繩子為主，在闖關的過程中，繩梯、鋼橋、空中獨木，甚至到長達120公尺的繩索飛行，冒險活動應有盡有，不但具有冒險及刺激感，在闖關時也能同時欣賞到琉球沖繩的湛藍海水，這可是恩納森林冒險的特點！

沖繩必玩戶外活動＃3

紅樹林獨木舟體驗

▲沖繩體驗活動-獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩體驗活動-獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位在沖繩本島上有一處最廣流域的比謝川，兩岸富有紅樹林生態是親子旅遊的好去處，除了能划獨木舟接近大自然體驗戶外活動，又可以為小孩上一堂自然生態課程。

最重要的是可以選擇時段-在藍天白雲下沈浸於大自然、划獨木舟欣賞夕陽西下之美，到了4~11月更有夜晚行程，在黑夜中划獨木舟賞螢火蟲，聽起來就特別浪漫。

沖繩必玩戶外活動＃4

青洞浮潛

▲沖繩體驗活動-青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩體驗活動-青洞浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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被譽為沖繩海之秘境的「青之洞窟」，是與義大利卡布里島並列世界唯二的藍洞，在這處珊瑚地形的岬灣內部，因為清澈海水，加上太陽光的照射下，海水的顏色上有細緻的變化，呈現的景色特別優美夢幻！在青洞浮潛更可以讓自己融入大自然中，與眾多許多海洋生物接觸，絕對是沖繩不可錯過的沖繩必玩體驗。

沖繩必玩戶外活動＃5

採海葡萄

來到沖繩旅遊，一定要品嚐關於海葡萄的美食！海葡萄是一種無論形狀或顏色都與海藻相似的東西，吃起來有葡萄的鮮甜又有像海藻的海鮮味，若想更是入了解海葡萄，並且想邊採邊吃的遊客，不妨可以到沖繩海葡萄養殖場走一趟喔。

沖繩必玩戶外活動＃6

坐水牛車悠遊由布島

由布島是個彎月型沙洲，想要到此觀光的遊客只有乘坐「水牛車」才可入園，在這裡水牛是以前居民用於耕作的，而現在則是遊客的代步工具，同時也是由布島重要的觀光收入。水牛車的瓦片屋頂則因為琉球沖繩文化。來沖繩別忘了參觀充滿亞熱帶風情及植物的西表島、坐水牛車過河遊由布島。

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沖繩琉球獨木舟

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