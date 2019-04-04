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韓國瑜為何延後吳韓會？學者：要吳先搞定朱王再徵召

沖繩親子景點×親子玩法10選！全家大小沖繩景點這樣玩

2019-04-04 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩親子景點＃1

水中觀光船ORCA號

▲沖繩親子景點-水中觀光船ORCA號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-水中觀光船ORCA號。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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到沖繩家庭旅遊想要欣賞海底風景，但因為小孩年紀太小或不適合下水的親子們有福了！因為搭乘沖繩水中觀光船ORCA號無需下水，也不用自行準備道具就能透過玻璃窗看到海底世界，是全家大小可以一起報名的沖繩親子體驗玩法。

無論是帶著小孩在甲板上吹吹海風，欣賞海上美景，或是進入「水中景觀室」，海底生物、絢麗珊瑚及海龜就在玻璃窗外自在悠遊，這絕對是親子來沖繩的必玩體驗。

沖繩親子景點＃2

部瀬名海中展望塔

▲沖繩親子景點-部瀨名海中展望塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-部瀨名海中展望塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於沖繩北部的部瀬名岬的海水因極度清澈而出名，而在部瀬名海中有一處沖繩本島唯一的展望塔，雖然看似是座高塔，但其實是個欣賞海底風光的神秘高塔，走下旋轉樓梯後，可以在5米深的海底透過小圓窗與海洋生物互動。

想必孩子們來到如此有趣的海底世界肯定會很興奮，而對大人來說也是一個新玩法，相信這個沖繩親子景點，應該不會讓親子同遊的旅人失望。

沖繩親子景點＃3

珊瑚染DIY

▲沖繩親子景點-珊瑚染DIY。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-珊瑚染DIY。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來沖繩親子旅遊若想要體驗手作玩法也有很多選擇。沖繩當地人認為珊瑚是個能避邪、召喚幸福的吉祥物，在沖繩不只能在海中欣賞繽紛色彩的珊瑚，親子也可以用化石的珊瑚礁製成的染料，來製作屬於全家的紀念品。

沖繩親子旅遊來此，可以用具有護身意義的珊瑚染色到T恤、購物袋、包巾上，過程中親子一起體驗手作DIY，共創開心親子回憶，結束後還可以帶回家，趁機做個親子裝也是不錯的選擇。

沖繩親子景點＃4

DINO恐龍公園

▲沖繩親子景點-DINO恐龍公園。（圖／©Okinawa Convention＆...
▲沖繩親子景點-DINO恐龍公園。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau）
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DINO恐龍公園過去叫做「山原亞熱帶之森」，2016年改建後成為沖繩首座恐龍公園，內部有各種大小的恐龍模型，會發出逼真的叫聲外，甚至還會動！親子一同至DINO恐龍公園，就像是進入了亞熱帶森林來場冒險之旅，絕對能讓小孩玩得開心，大人也能好好血拼一番！

沖繩親子景點＃5

沖繩縣立美術館/博物館

▲沖繩親子景點-沖繩博物館/美術館。（圖／©Okinawa Convention...
▲沖繩親子景點-沖繩博物館/美術館。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau）
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想了解沖繩在地文化、藝術、歷史的親子，沖繩的新都心就有一處推薦景點-沖繩縣立美術館＆博物館。美術館與博物館位於同個建築物內，而其建築使用白色石灰岩，有著兼具大氣與壯觀的外貌。

▲沖繩親子景點-沖繩博物館/美術館。（圖／©Okinawa Convention...
▲沖繩親子景點-沖繩博物館/美術館。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau）
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博物館內部展示了有關沖繩琉球文化的歷史藝品，其核心意義都與沖繩環環相關，親子同遊時不只可以感受文化歷史及藝術薰陶，更可以到「交流體驗室」動手體驗傳統文物，是個兼具寓教於樂的沖繩推薦玩法。

沖繩親子景點＃6

美麗海水族館

▲沖繩親子景點-美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-美麗海水族館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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沖繩美麗海水族館擁有世界上最大的水槽，沖繩親子旅遊到此可以一次欣賞到極為豐富的海洋生態，魚類從熱帶魚到深海魚應有盡有，表演活動也相當多元，有海豚秀、鯨鯊餵食、潛水秀，甚至還可以看到有美人魚之稱的海牛，玩累了還可以到美麗海水族館內部咖啡廳，一邊悠閒喝下午茶一邊欣賞黑潮之海的美景。

沖繩親子景點＃7

體驗王國MURASAKI MURA

▲沖繩親子景點-MURASAKI MURA。（圖／©Okinawa Conven...
▲沖繩親子景點-MURASAKI MURA。（圖／©Okinawa Convention＆Visitors Bureau）
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最能了解沖繩文化的推薦景點就在體驗王國MURASAKI MURA，這裡擁有32間工房，可讓親子體驗各種活動，在園內就可感受不同的沖繩風情。從體驗王國MURASAKI MURA的大門開始，便有兩隻風獅爺迎接，園內建築及燈籠也都是昔日的沖繩風貌。

來到這個沖繩親子景點，不但可以體驗沖繩傳統活動，還可以製作DIY紀念品，像是手作相框、燈飾、黑糖、沖繩麵，把這些具當地特色的產品帶回家作紀念！

沖繩親子景點＃8

浦添大公園

▲沖繩親子景點-浦添大公園溜滑梯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-浦添大公園溜滑梯。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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距離那霸市只需15分鐘車程的浦添市，有一處占地廣大的縣營公園-浦添大公園，公園內分為ＡＢＣ三區，B區是面積最小卻最多人的地方，這裡有知名的最長滾輪溜滑梯外，丘陵上的還可以看到市區街景跟大海，好玩又有美景展望台。

最近Ｃ區還加入了色彩繽紛的樹屋，從小型溜滑梯、吊橋、攀岩、泰山滑索等都有，地板還是軟墊設計，就連1~3歲的小小幼兒區都有貼心的柵欄圍著，所有設計都為小孩安全為出發點，是非常適合遛狗小孩的地方。

＊貼心提醒：大部分遊樂設施限定6~12歲兒童玩樂，另有1~3歲或3~6歲的遊戲區。

沖繩親子景點＃9

兒童王國動物園

▲沖繩親子景點-兒童王國動物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲沖繩親子景點-兒童王國動物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想要參觀動植物，除了美麗海水族館之外，還有一處沖繩親子景點可以選擇，那就是沖繩兒童王國動物園！還沒還未入園就可在馬路旁看到很大的拱門，上面有各種可愛動物，一進園內會有花團錦簇的造景如：大象，還有動物模型。

而兒童王國動物園區內部，山羊、豬、水鳥類、兩棲動物等，甚至是蝙蝠都有，小孩不但可以近距離看大象、獅子，還有一個「交流廣場」，親子可以親手觸摸小雞、烏龜、兔子，不過觸摸同時也要使用正確手勢，不要傷害到可愛的小動物們。

沖繩親子景點＃10

中城公園

▲沖繩親子景點-中城公園遊樂區。（圖／沖縄公園情報）
▲沖繩親子景點-中城公園遊樂區。（圖／沖縄公園情報）
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中城公園是全沖繩最大的縣營公園，目前雖然開放、僅占園區1/10面積的中央遊樂廣場區域，但已經相當遼闊，而且更棒的是，中城公園還是個任何時間皆開放的免費公園，光是這點就超級適合遛小孩呀！

中央遊樂廣場的設施為三層，也有小型的滾輪式溜滑梯，光這一個廣場就讓小孩玩瘋了。而南區遊樂場則是由跳床、攀爬網、溜滑梯共創的設施，底下更有陰涼處，讓家長邊顧小孩邊休息，太貼心了。另外還有西區沙地和吊床、健康遊具區，全都各具特色。

＊小提醒：公園內無販售食品，計畫久待的親子要記得自行攜帶，而夏季更要注意防曬、多喝水。

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