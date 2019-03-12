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沖繩必去景點－首里城！認識琉球王朝的「首里城」散策

2019-03-12 10:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

沖繩必去景點－首里城介紹

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之前幾次到沖繩路線走的都以渡假放鬆為主，所以一直沒有機會到首里城。這次因為是第三次到沖繩，覺得應該多認識一點沖繩的文化和歷史，所以特別把這個行程給安排進去，到這裡來好好的對琉球王國做個了解。

到了才發現首里城的佔地還蠻廣的，部份區域要進去參觀必須要買門票，門票在OTS 也有販售，價格比到現場購票來的再優惠一點，所以在OTS租車的人建議可以在租車的時候一併購買會比較划算。

沖繩必去景點－首里城周邊

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不知道是我們當天鬼遮眼還是首里城的位置真的有點隱密我們找不到，我們當天在附近開車轉了好幾圈都一直找不到首里杜館的停車場入口，後來還是跟著遊覽車走才看到停車場入口，明明就從前面路過二、三次了，首里城的停車場收費我覺得還蠻便宜的，每台小客車320日圓而已，所以推薦大家如果自駕到首里城，可以選擇把車子停這裡，方便又便宜。

沖繩必去景點－首里城歷史

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首里城對日本來說地位還蠻重要的，因為他除了是琉球王國的皇宮之外，在2000年時被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，在日本佔有重要地位。來到這建議大家可以到首里杜館拿取蓋章地圖，這樣逛起來會有趣一點，可以一邊收集章，一邊了解首里城的各個景點，而不是只是呆呆的逛。

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要進入首里城之前大家一定都會先來到充滿中國風格的「守禮門」牌樓，門上的牌匾寫著「守禮之邦」幾個字，是告訴大家「琉球乃重視禮節之國」，聽說這個牌樓在1933年被日本政府指定為國寶，是到首里城必訪景點。

沖繩必去景點－首里城分區

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經過守禮門後就正式進入首里城區域，首里城分為收費與免費兩個區域，免費區包含歡會門、木曳門及久慶門，收費的區域則是正殿建築裡面，我發現日本政府真的花了很多心血在維護首里城，因為整個區域保持的很好。

不管是城門、石碑、日晷、漏刻還是報時鼓，全都維護、保持的非常完整，而且首里城每個地方都有中、英、日三種語言的說明，讓大家可以了解這裡的歷史背景，我真心覺得非常值得花一點時間，慢慢的了解、認識這些充滿故事的古蹟。

只是因為首里城建在山坡上，所以要到最高的正殿必須要爬不少的樓梯，有些地方的階梯還蠻陡峭的，所以整圈走下來說真的會覺得有一點累。

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推薦大家來到這一定要到最上面的奉神門，從最高處欣賞沖繩的景色，我覺得這裡看風景會給人一種心曠神怡、心情開闊的感覺，非常的舒服。

沖繩必去景點－首里城收費區

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通過奉神門到的就是收費區，包含正殿、南殿、番所、書院、鎖之間及北殿，這區域就必須要先買票才能進去參觀，有點可惜的是我們來時正殿正在維修，所以外觀是用布幕蓋住的，看到的不是真實正殿的模樣，而是正殿的照片。

收費區必須要脫鞋才能進入參觀，所以門口的會有工作人員發給塑膠袋，讓大家可以裝自己的鞋子，方便提著在室內到處參觀，還蠻貼心的。

另外…這裡每天會有六場的導覽活動，帶大家好好的認識首里城，很可惜的是導覽目前只有日文，所以我們就只能自己走馬看花了。對了~~收費區有部份展區是不能拍照的，有部份則是拍照不可開閃光燈，大家在參觀的時候記得要看清楚，然後依規定拍照，做個有格調的旅人哦！

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正殿這區因為有開放可以拍照，所以不少人都排隊要和國王的御椅合照，在裡面參觀可以發現琉球王國時期沖繩真的很繁榮，內部建築非常華麗，尤其是正殿裡面整個氣派到不行，可以看的到裝飾的非常金碧輝煌。

書院和庭院的部分也是美到不行，所以我在書院這裡拍了不少偽網美照呢！如果不趕時間我推薦大家可以在鎖之間（以前王子的休息處）喝下午茶，感受一下琉球王朝皇室的尊榮，吃吃琉球時期的傳統點心，感覺還蠻有趣的。

逛到最後還可以到商店旁的展望廣場欣賞風景，我覺得也還蠻棒的，只不過…我覺得這裡的景色沒有像奉神門看的那麼遼闊，不過還是很美。

對了…首里城每週三、五、六、日及日本國定假日都會有表演，在首里城公園裡的御庭，每天會各上演3場琉球舞的免費表演節目，大家如果時間許可的話，不妨可以去欣賞一下，我覺得還蠻不錯的。

＊表演時間：第1場－11:00~11:45、第2場－14:00~14:45、第3場－16:00~16:45

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我覺得首里城是個很值得去參觀的地方，在這裡可以了解琉球王國歷史，還可以欣賞到沖繩美麗的風景，看有趣又有特色的傳統琉球舞表演，來這裡慢慢的走就可以玩上半天，我覺得是認識沖繩歷史文化的好地方，推薦大家到沖繩來玩，真的要找時間到這裡逛逛，真的會有滿滿的收獲。

沖繩必去景點－首里城資訊

MAP CODE：33 161 526*66

地址：沖縄県那覇市首里金城町1-2

電話：098-886-2020

開放時間：8：00~19：30(4~11月)、8：00~18：30(3~12月)

公休日：12月30日~1月1日

官網：http://oki-park.jp/shurijo/

本文由趣吧駐站部落客【Aileen開心過生活】授權提供，想知道更多旅遊自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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