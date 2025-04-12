福岡零食伴手禮精選－當地限定明太子起司餅、三日月可頌、博多派王⋯(下)

延續"福岡零食伴手禮精選－當地限定明太子起司餅、三日月可頌、博多派王⋯(上)"，本文將再介紹4款福岡人氣伴手禮

5. YAMAYA 明太子抺醬（塗って焼いたら明太トースト）

最近從福岡帶明太子法棍麵包回國變成一股潮流，但是帶著麵包回來不但占空間，保存期間也短。這款明太子抺醬可以讓你想吃的時候再烤來吃，隨時都能吃到剛出爐的明太子麵包。

通常明太子口味是偏辣的，但是這款抺醬屬於甜口味，還加上了乾燥的洋蔥，因此口感溫和，連小朋友都可以吃唷！

參考價格：378日圓（含稅）

6. FUKUYA 明太子鮪魚罐罐（ふくや めんツナかんかん）

不少日本人到福岡都會特地帶生的明太子回家做料理，但是對外國人來說實在太不便，但有了這個明太子鮪魚罐罐，就可以幫你做出美味的明太子料理。

這款鮪頭採用日本國產鮪魚製成，魚肉鮮嫩可口，醃漬在經典明太子醬汁中，使鮪魚帶有適度的辛辣與濃郁的鮮味。無論直接搭配白飯食用，還是作為啤酒的下酒菜，亦或加入沙拉中作為配料，都非常方便且美味。

如果你是無辣不歡的人，可以選擇紅色包裝的辣味增量版！

參考價格：330日圓（含稅）

7. 南蠻往來（なんばん往来）5個入

有的伴手禮不只是因為有著當地代表名產的口味，還象徵了歷史意義，「南蠻往來」就是其中之一。

它的命名靈感源自於西洋菓子的起源「南蠻文化」，以及將其傳至江戶的「砂糖之路」上的往來人們，因此點心形狀也特別做成南蠻船的船型。

「南蠻往來」的開發據說花了13年才完成，楕圓外型的餅皮是以純粹的杏仁粉製作，多達512層的派皮代表了品牌製菓之人技術結晶，從1984年上市以來就成了福岡代表性銘菓之一，值得細細品味。

參考價格：1,020日圓（含稅）

8. 三日月 可頌麵包

三日月的可頌麵包在近年在福岡是非常人氣的伴手禮。

店家強調採用低溫長時間發酵，經過整整一天的時間，使麵糰釋放出鮮明的甘甜與濃郁的旨味。再精選三種最高級小麥進行混合，並使用天然鹽和芳香四溢的頂級無鹽奶油，最後再由職人手工做出每一塊可頌麵包，相當講究！

可頌麵包有原味、楓糖、起司、紅豆、肉桂等10多種口味，有時還會有期間限定口味，雖然直接吃也美味，但是建議要吃之前用烤箱回烤一樣，還能享受剛出爐的外層酥脆、內層柔軟絕妙滋味唷！

參考價格：284日圓（含稅）起

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