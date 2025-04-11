福岡零食伴手禮精選－當地限定明太子起司餅、三日月可頌、博多派王⋯(上)

【撰文:Anita/窩日本】

去福岡旅遊時，一定要將行李箱挪出一大塊空間裝伴手禮。但是琳瑯滿目的商品要如何挑選呢？

以豚骨拉麵、明太子、牛腸鍋等美食聞名的福岡，連伴手禮都特別好買、特別好吃！去福岡旅遊時，一定要將行李箱挪出一大塊空間裝伴手禮。但是琳瑯滿目的商品要如何挑選呢？讓跑福岡像跑自家廚房的小編來推薦給大家，請先趕快將本篇收藏起來吧！

1. 博多派王（博多ぱいおう）一般版16片裝

博多派王是由甘王草莓加工販賣所「伊都KING」所製造的，品牌主要以製造草莓口味銅鑼燒、大福等和式點心，但是這些點心保存期限短，因此開發出餅乾類型的「博多派王」。

這款餅乾是千層酥的型式，派皮的形狀可是為了不損失甘王草莓細膩而溫和的風味而經過反覆試驗，才找到的黃金比例，每一口又酥脆，又能感受到草莓風味。

派王共有3種口味，綠色是一般版、黑色是高級巧克力版、白色是白巧克力版，價格略有不同，可以依喜好選擇。

參考價格：一般版1,040日圓（含稅）、白巧克力版1,296日圓（含稅）

2. KITKAT 甘王草莓口味（キットカット あまおう）10片

去日本怎麼可以不買KITKAT呢！KITKAT不但小巧好攜帶，便宜美味、大量送人一點都不心疼，重點是日本有相當多的當地限定口味，來福岡則一定要買「甘王草莓」口味的KITKAT。

這款KITKAT將甘王草莓的芳醇風味與香脆的威化餅結合，再用白巧克力輕柔包裹，呈現出草莓王者的奢華口感，一定要嚐試看看！

參考價格：972日圓（含稅）

3. 草莓華爾滋 巧克力塔（ICHIGO NO WALTZ）4片裝

草莓、粉紅色、華麗包裝，綜合這幾個元素的草莓華爾滋 巧克力塔，讓人不禁少女心大爆發，立即想要擁有它！

這款點心的塔皮做成草莓造型，口感酥酥脆脆，裡面注入了滿滿甘王草莓巧克力，以及白巧克力雙層奶油，甜美的滋味讓人融化。想要挑禮物送給女性友人的話，這款應該不會失敗唷！

參考價格：1080日圓（含稅）

4. PRESS BUTTER SAND 明太起司餅乾（プレスバタークッキー 明太チーズ）

相信大家對於「PRESS BUTTER SAND」的夾心餅乾都不陌生，它原本就是福岡誕生的品牌，因此所有特殊口味在福岡幾乎都能買到。當中最一定要買的就是新推出的明太起司餅乾，這可是只有福岡才買得到的唷！

有別於該品牌定番的夾心型式，這款就單純的只是餅乾。使用了明太子發源店「FUKUYA」的辛子明太子粉，並將三種起司揉合進麵糰中，再烘烤而成的香濃起司餅乾。鹹鹹辣辣的一吃就上癮，也很適合搭配酒精飲料，是款很「大人味」的零食。

參考價格：702日圓（含稅）

因篇幅關係，將於下篇繼續介紹其他的人氣伴手禮

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