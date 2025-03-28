【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】佐賀國際機場可說是北部九州的中心點，從這裡租車展開周遊九州的旅程非常便利。因應海外航班抵達，佐賀國際機場推出租車優惠活動「2名以上使用，最初24小時租車費用1000日圓」年年大獲好評，新年度也持續展開，到2026/03/31截止。

▲從佐賀機場開往北部九州各地的時間與距離。 圖：佐賀國際機場／提供

新年度的租車優惠同樣維持「2名以上使用、最初24小時租車費1000日圓」，但若僅一人使用，每輛車將為2000日圓。由於車輛有限，請務必提前電話預約。另外04/01起，在佐賀國際機場內營業所、和佐賀縣內各營業所還車須付費1000日圓，在福岡県南西部（大牟田市、久留米市、柳川市）以下營業所還車須付費2,000日圓。★佐賀市內營業所還車免費。

▍活動期間：即日起〜2026年3月31日

※注意！黃金週、日本盆休、年末年始不適用。

【不適用期間】2025年4月26日～5月6日（GW）、8月8日～8月15日（盆休）、12月26日～2026年1月4日（年末年始）

▍如何使用優惠：

請在預計租車日(亦即抵達佐賀機場當天)之前，最晚前一天必須打電話到機場各租車公司預約，預約時請告知要使用「24小時1,000日圓租車活動」才算數，並且無法同時使用租車公司的其他優惠。

另外租借時須出示當日的紙本登機證或電子登機證，預計搭車的全部人員都需提供。

同時，請事先填好下載「九州佐賀國際機場租車活動利用申請書」，現場租車時提供給租車業者以節省時間。當天臨櫃填寫也可以。

以下為佐賀機場各租車公司的預約電話，不懂日語也歡迎直接撥打佐賀縣多語言電話客服中心：+81-952-20-1601，請客服中心協助聯絡各租車公司。

・TOYOTA租車公司 +81-952-46-0120、+81-952-28-0100（僅限日文）+81-8007000-815（可通英文）

・Budget rent a car +81-92-735-8886 中、韓、英文可通

・AVIS租車公司 +81-92-735-8886 中、韓、英文可通

・ORIX rent a car +81-92-285-9603 中、韓、英文可通

▍租車費用（最初24小時的使用費用）

大好評！佐賀國際機場租車最初24小時1000日圓活動，2025年也持續優惠！【圖 / 旅奇傳媒】

▍4月1日起在以下地方還車需要付費：

2025/03/31為止，於以下營業所還車不需要加價。04/01起，在佐賀國際機場內營業所、和佐賀縣內各營業所還車須付費1000日圓，在福岡県南西部（大牟田市、久留米市、柳川市）以下營業所還車須付費2,000日圓。★佐賀市內營業所還車免費。

大好評！佐賀國際機場租車最初24小時1000日圓活動，2025年也持續優惠！【圖 / 旅奇傳媒】

資料來源：https://reurl.cc/lz5KM9

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