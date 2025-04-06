日本最美松樹林海岸！ 氣派大廳配海景 九州佐賀「唐津海濱」推薦度假飯店

唐津 Seaside Hotel 無敵海景。 記者-何昕穎／攝影

【旅奇傳媒/日本部報導】九州佐賀縣唐津市「虹之松原」不僅與靜岡的「三保松原」、福井的「氣比松原」齊名「日本三大松原」，又以獨特的「白砂青松」景致，被譽為「日本最美的松原」。

▲虹之松原為日本三大松原之一。 記者-何昕穎／攝影

虹之松原位於唐津灣中全長約4.5公里，寬約500公尺的弧形半島上，有超過100萬株松樹，是17世紀初唐津初代藩主為了保護農地和住宅、防風、防潮而種植。

▲想遠眺虹之松原可以到唐津城天守閣。 記者-何昕穎／攝影

虹之松原附近有許多住宿，讓你直接住在松樹林中，同時能飽覽無敵海景。在大浴場放鬆身心，一覺醒來直接遊覽美麗的松原。

靠近唐津灣海岸的「唐津 Seaside Hotel」，一走進飯店區域令人讚嘆的海岸風景映入眼簾。氣派的飯店大廳，配上絕美海景，實在太迷人。

▲唐津 Seaside Hotel 的和洋室客房，擁有海景第一排的陽台風光。 記者-何昕穎／攝影

坐擁唐津灣景致「佐賀唐津美居度假飯店」於2024年4月重新整修開幕，同時納入 MERCURE 全球美居飯店旗下。

▲佐賀唐津美居度假飯店大廳。 記者-何昕穎／攝影

飯店風格現代，充滿許多唐津特色裝飾。大廳 LOUNG 和大浴場外休憩區提供入住旅客無限享用的小點心與酒品。

▲大浴場外休憩區。 記者-何昕穎／攝影

34平方公尺起跳的雙人房極為寬敞，利用沙發床能夠同時入住4人。一泊二食方案能享受能眺望唐津城的頂樓餐廳自助餐，使用佐賀牛等在地食材。

▲雙人房極為寬敞。 記者-何昕穎／攝影 ▲雙人房極為寬敞。 記者-何昕穎／攝影

▎ 唐津海濱飯店 Karatsu Seaside Hotel

・地址：佐賀縣唐津市東唐津4-182

・官網：https://www.seaside.karatsu.saga.jp/

・交通：JR東唐津站搭乘計程車約3分鐘(飯店有提供接送)

▎ 佐賀唐津美居度假飯店 Mercure Saga Karatsu Resort

・地址：佐賀縣唐津市東唐津4-9-20

・官網：https://mercure-sagakaratsu-resort.jp/

・交通：從JR東唐津站搭乘計程車前往約3分鐘

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