九州最「神」的高千穗峽大揭秘：阿蘇火山雕刻出的壯麗景觀，還有超多周邊絕美景點等你來！
高千穗峽-特色：
神話之鄉： 高千穗被稱為「神話之鄉」，相傳是天照大神的孫子瓊瓊杵尊降臨人間的地方，有多座重要神社，如果你要探索神話文化，其中最著名的包括：
高千穗神社 – 供奉日本神話中的神祇，如瓊瓊杵尊，並舉辦神樂表演。
天岩戶神社 – 相傳是天照大神隱居的天岩戶所在地，分為東本宮和西本宮。
天安河原 – 位於天岩戶神社附近的洞窟，傳說是眾神聚集商議天照大神回歸的地方。
壯麗峽谷： 阿蘇山噴發後熔岩冷卻，形成壯觀的柱狀節理，再經五瀨川侵蝕塑雕刻出高千穗峽這座絕美V形峽谷！
*租船資訊：
價格/日曆：https://reurl.cc/V0AN26
船隻租賃詳情：https://reurl.cc/V0AN26
預訂船隻：https://reurl.cc/04A9mk
---------
參觀神社/表演：： 高千穗崇敬日本神話，天岩戶神社與高千穗神社皆舉辦神樂祭典，展現其崇高地位。
高千穗峽-美景：
真名井瀑布： 高千穗峽內的著名瀑布，水流從17公尺高處傾瀉而下，景色壯觀。
高千穗峽秋季紅葉： 每年秋季，峽谷兩岸楓葉變紅，形成絢麗的景致。
---------
馬奈瀑布：被選為日本瀑布百選之一，從約17公尺高處傾瀉而下，成為高千穗峽的象徵。而且還充滿了神奇傳說！
---------
瀧見台： 約1公里的長廊，從瀑布觀景台上眺望的景色非常壯觀
---------
高千穗-美食：
流水麵： 在「千穗之家」可體驗將麵條放入流水中，迅速夾起品嚐的獨特用餐方式。 車程： 距離高千穗峽約1.5公里，車程約5分鐘。 地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井1387-1 特色： 體驗傳統的流水麵，感受夏日的清涼與樂趣。
千穗之家官網資訊：https://chihonoie.jp/zh_tw/
---------
高千穗牛： 高千穗穗牛餐廳Wa
高千穗牛是日本宮崎縣高千穗地區的頂級和牛品種，僅有在高千穗地區農協管理下生產、肥育，並達到A4等級以上的黑毛和牛，才能稱為高千穗牛。 其肉質柔軟、口感鮮美，曾在全國和牛能力共進會中獲得最高獎項「內閣總理大臣賞」高千穗酒造的熟成梅酒： 使用當地梅子和本格麥燒酎釀製，口感濃郁。
#高千穗穗牛餐廳Wa -基本資訊：
車程： 距離高千穗峽約2公里，車程約5分鐘。
地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井504-1
特色： 品嚐當地知名的高千穗牛，肉質鮮嫩多汁，讓人回味無窮。
營業時間： 午餐11:00-14:00，晚餐17:00-20:00（週三公休）
預約方式： 燒肉套餐至少需提前一天預約，且至少兩人份。請直接致電餐廳預約，不接受網路或社群媒體留言預約。
該餐廳內設有一般座位、桌面內嵌烤肉爐的座席，以及適合個人用餐的靠窗座位。 入口處還有商品區，可選購新鮮的高千穗牛，讓您在家中也能享受烤肉的樂趣。
---------
高千穗峽-導覽：
導遊預約：https://reurl.cc/L5y42x
這邊的導覽設施，超細心且分了不同種類， 無論是想聽基礎導覽的、或是喜歡神話故事的都有不同課程規畫！
是不是總是對一個地方的人文歷史及其神話，有著高度興趣！？那來到高千穗就對了，這邊有很多與神話傳說有關的景點， 無論是神明的隱居傳說，還是祂們降臨的神話，專業導遊都能用生動有趣的方式帶你穿越時空，深入了解這片土地的神秘過去。 想要探索更多不為人知的奇幻細節？現在就預約，一場充滿神話與歷史的旅程等著你！
---------
高千穗 周邊景點推薦 ; 一小時車程內的精彩體驗！：
高千穗神社-
車程： 距離高千穗峽約1.5公里，車程約5分鐘。
地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井1037
特色： 擁有超過1900年歷史的神社，供奉高千穗古神和樹煞大明神，被視為農業、驅魔和姻緣之神，深受信徒崇拜。
天岩戶神社-
車程： 距離高千穗峽約10公里，車程約20分鐘。
地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字岩戶1073-1
特色： 據說是天照大神隱居的岩洞所在地，神社內的「天安河原」是祈願的聖地，吸引眾多遊客前來參拜。
---------
國見之丘-
車程： 距離高千穗峽約7公里，車程約15分鐘。
地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字押方
特色： 海拔513米的展望台，以壯觀的雲海景色聞名，也是欣賞高千穗峽全景的最佳位置。
---------
栃又棚田-
車程： 距離高千穗峽約15公里，車程約30分鐘。
地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字栃又
特色： 被評選為日本稻米和菸草種植梯田百選之一，一年四季都可以看到多種多樣的梯田。
---------
高千穗峽 × 阿蘇火山 一趟旅程，雙倍震撼！
高千穗峽距離不遠的阿蘇山，是世界級的活火山，擁有壯麗的火山口與遼闊的草千里大草原，讓你一次飽覽自然的鬼斧神工！ 我們的包車行程，讓你不必擔心交通轉乘， 一路暢遊這片充滿神話與火山奇觀的九州秘境，還能輕鬆打卡沿途美景！
圖片來源：Travel Japan - 日本觀光局官方網站、高千穗町觀光協會、千穗之家、ANA
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言