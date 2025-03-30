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九州最「神」的高千穗峽大揭秘：阿蘇火山雕刻出的壯麗景觀，還有超多周邊絕美景點等你來！

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

高千穗峽-特色：

神話之鄉： 高千穗被稱為「神話之鄉」，相傳是天照大神的孫子瓊瓊杵尊降臨人間的地方，有多座重要神社，如果你要探索神話文化，其中最著名的包括：

高千穗神社 – 供奉日本神話中的神祇，如瓊瓊杵尊，並舉辦神樂表演。

天岩戶神社 – 相傳是天照大神隱居的天岩戶所在地，分為東本宮和西本宮。

天安河原 – 位於天岩戶神社附近的洞窟，傳說是眾神聚集商議天照大神回歸的地方。


壯麗峽谷： 阿蘇山噴發後熔岩冷卻，形成壯觀的柱狀節理，再經五瀨川侵蝕塑雕刻出高千穗峽這座絕美V形峽谷！


遊船體驗： 遊客可租借小船，近距離欣賞峽谷美景和真名井瀑布

*租船資訊：

 價格/日曆：https://reurl.cc/V0AN26

 船隻租賃詳情：https://reurl.cc/V0AN26

 預訂船隻：https://reurl.cc/04A9mk  

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參觀神社/表演：： 高千穗崇敬日本神話，天岩戶神社與高千穗神社皆舉辦神樂祭典，展現其崇高地位。


高千穗峽-美景：

真名井瀑布： 高千穗峽內的著名瀑布，水流從17公尺高處傾瀉而下，景色壯觀。 


高千穗峽秋季紅葉： 每年秋季，峽谷兩岸楓葉變紅，形成絢麗的景致。 

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馬奈瀑布：被選為日本瀑布百選之一，從約17公尺高處傾瀉而下，成為高千穗峽的象徵。而且還充滿了神奇傳說！ 

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瀧見台： 約1公里的長廊，從瀑布觀景台上眺望的景色非常壯觀 

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高千穗-美食：

流水麵： 在「千穗之家」可體驗將麵條放入流水中，迅速夾起品嚐的獨特用餐方式。 車程： 距離高千穗峽約1.5公里，車程約5分鐘。 地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井1387-1 特色： 體驗傳統的流水麵，感受夏日的清涼與樂趣。 

千穗之家官網資訊：https://chihonoie.jp/zh_tw/   

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 高千穗牛：  高千穗穗牛餐廳Wa 

高千穗牛是日本宮崎縣高千穗地區的頂級和牛品種，僅有在高千穗地區農協管理下生產、肥育，並達到A4等級以上的黑毛和牛，才能稱為高千穗牛。 其肉質柔軟、口感鮮美，曾在全國和牛能力共進會中獲得最高獎項「內閣總理大臣賞」高千穗酒造的熟成梅酒： 使用當地梅子和本格麥燒酎釀製，口感濃郁。

   

#高千穗穗牛餐廳Wa -基本資訊：

車程： 距離高千穗峽約2公里，車程約5分鐘。

 地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井504-1

 特色： 品嚐當地知名的高千穗牛，肉質鮮嫩多汁，讓人回味無窮。 

營業時間： 午餐11:00-14:00，晚餐17:00-20:00（週三公休）  

預約方式： 燒肉套餐至少需提前一天預約，且至少兩人份。請直接致電餐廳預約，不接受網路或社群媒體留言預約。  

該餐廳內設有一般座位、桌面內嵌烤肉爐的座席，以及適合個人用餐的靠窗座位。 入口處還有商品區，可選購新鮮的高千穗牛，讓您在家中也能享受烤肉的樂趣。   

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高千穗峽-導覽：

導遊預約：https://reurl.cc/L5y42x

這邊的導覽設施，超細心且分了不同種類， 無論是想聽基礎導覽的、或是喜歡神話故事的都有不同課程規畫！  


是不是總是對一個地方的人文歷史及其神話，有著高度興趣！？那來到高千穗就對了，這邊有很多與神話傳說有關的景點， 無論是神明的隱居傳說，還是祂們降臨的神話，專業導遊都能用生動有趣的方式帶你穿越時空，深入了解這片土地的神秘過去。 想要探索更多不為人知的奇幻細節？現在就預約，一場充滿神話與歷史的旅程等著你！

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高千穗 周邊景點推薦 ; 一小時車程內的精彩體驗！：

高千穗神社-

車程： 距離高千穗峽約1.5公里，車程約5分鐘。

地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字三田井1037

特色： 擁有超過1900年歷史的神社，供奉高千穗古神和樹煞大明神，被視為農業、驅魔和姻緣之神，深受信徒崇拜。  


天岩戶神社- 

 車程： 距離高千穗峽約10公里，車程約20分鐘。 

地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字岩戶1073-1 

特色： 據說是天照大神隱居的岩洞所在地，神社內的「天安河原」是祈願的聖地，吸引眾多遊客前來參拜。

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國見之丘-

車程： 距離高千穗峽約7公里，車程約15分鐘。 

地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字押方

 特色： 海拔513米的展望台，以壯觀的雲海景色聞名，也是欣賞高千穗峽全景的最佳位置。

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栃又棚田-

 車程： 距離高千穗峽約15公里，車程約30分鐘。 

地址： 宮崎縣西臼杵郡高千穗町大字栃又

特色： 被評選為日本稻米和菸草種植梯田百選之一，一年四季都可以看到多種多樣的梯田。

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高千穗峽 × 阿蘇火山 一趟旅程，雙倍震撼！

高千穗峽距離不遠的阿蘇山，是世界級的活火山，擁有壯麗的火山口與遼闊的草千里大草原，讓你一次飽覽自然的鬼斧神工！ 我們的包車行程，讓你不必擔心交通轉乘， 一路暢遊這片充滿神話與火山奇觀的九州秘境，還能輕鬆打卡沿途美景！

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圖片來源：Travel Japan - 日本觀光局官方網站、高千穗町觀光協會、千穗之家、ANA

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