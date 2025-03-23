【九州自然動物園】可以開車進去的動物園+8大周邊旅遊全收錄

『九州自然動物公園』アフリカンサファリ 是全日本最大的動物園，光是這個就夠值回票價了吧！玩不夠的話附近也都有許多知名好玩或美麗的景點呢！要帶家人們出遊，你最煩惱是交通對吧？我們都幫你估算好車程了啦！也找了動物園附近的幾個開車不會太遠的知名景點呢！都適合您開車或包車前往、在旅途中盡情享受自由與舒適。 Let's go！



￼ 九州自然動物公園：與野生動物零距離接觸，還可自駕遊園唷！

位於九州大分縣別府的『九州自然動物公園』（African Safari），可是全日本最大的野生動物園！

這裡採取開放式飼養，讓動物們自由自在地生活。你可以搭乘叢林巴士，近距離觀賞獅子、長頸鹿、老虎等動物，甚至還能親手餵食牠們，這種心跳加速的體驗，絕對讓你難以忘懷！

叢林巴士探險-最輕鬆的遊園體驗

園方特製的叢林巴士萌翻天，但別被它的外表騙了，因為這可是讓腎上腺素狂飆的猛獸之旅！

搭上巴士，你將近距離對視獅王、親眼見證老虎優雅的身影，還能看到獵豹高速奔馳！整趟旅程約1小時，會經過高山動物區、獅子區、草食動物區、老虎區、獵豹區、羚羊區，驚喜不斷，刺激滿分！

如果你想玩得更深入，還能參與「叢林巴士餵食體驗」！

由專業人員帶領，讓你親手餵食獅子、長頸鹿等動物，親眼看著猛獸張大嘴吞下食物，那震撼感絕對讓你終生難忘！

可以自駕進公園！還能租中文導覽DVD

九州自然動物園（African Safari）的一大特色，就是允許遊客自駕車輛進入園區，近距離觀賞各種野生動物，這對於喜愛自由行的旅客來說，真是太棒了！ (切記！自駕開車遊園的話，全程「不能」開窗及餵食動物唷)，而且開車自駕進入不需額外費用，只要照常購買入場券門票就可以！若想要更了解園內特色，不錯過任何驚喜 ，還可以在入口時租平板(DVD)-租借一次為600日圓，系統也有中文導覽超貼心的！

超萌的互動區：小動物就在你面前！

除了大型動物，園區內還有「貓狗沙龍」，讓你與可愛的貓咪和狗狗親密互動。還有袋鼠森林，可以近距離接觸袋鼠，甚至還能體驗騎小馬，這些活動特別適合帶小朋友一起參加，保證讓孩子們超開心的！

九州自然動物園-營業時間及售票資訊：

周邊景點推薦：開車一小時內的冒險續集！

既然來到這裡，怎能錯過附近的其他精彩景點？以下是幾個開車一小時內就能到達的好地方，讓你的旅程更加豐富多彩：

1. 由布院溫泉小鎮

距離：約50公里，車程約1小時。

特色：這個溫泉小鎮以其美麗的自然風光和溫泉而聞名。漫步在金鱗湖畔，欣賞湖光山色，或者在溫泉旅館中放鬆身心，都是不錯的選擇。

2. 別府地獄溫泉

距離：約60公里，車程約1小時。

特色：別府以其「地獄溫泉」而聞名，這些天然溫泉以其獨特的顏色和形態吸引著遊客。特別推薦「海地獄」，藍色的熱泉宛如大海般深邃。

3. 由布岳

距離：約20公里，車程約40分鐘。

特色：這座海拔1,583公尺的活火山，被譽為「豐後富士」，擁有壯麗的360度全景視野。登山步道適合各種程度的登山愛好者，春夏綠意盎然，秋天則變成金黃色的絕美山景。對於喜歡大自然與戶外運動的旅人來說，這裡絕對是不容錯過的秘境。

最佳登山時間：5月至11月（春夏秋皆適合，冬季需專業裝備)

官網：https://www.yufuin.gr.jp



4. 宇佐神宮

距離：約30公里，車程約40分鐘。

特色：這座神宮是日本全國八幡宮的總本宮，擁有悠久的歷史和壯觀的建築，非常值得一訪。



5. 九重夢大吊橋

距離：約70公里，車程約1小時。

特色：這座吊橋是日本最長的人行吊橋，站在橋上可以欣賞到壯麗的溪谷風光，特別是在秋季，紅葉景色更是美不勝收。



6. 城島高原遊樂園

距離：約40公里，車程約50分鐘。

特色：這座遊樂園擁有多樣化的遊樂設施，包括日本首座木製雲霄飛車「Jupiter」，以及適合兒童的遊樂區。五月的溫暖天氣，非常適合全家一起享受遊樂園的樂趣。

官網：https://www.kijimakogen-park.j



7. 三麗鷗和諧樂園

距離：約30公里，車程約40分鐘。

特色：這座主題樂園以三麗鷗角色為主題，如Hello Kitty、美樂蒂等。園內有各種遊樂設施和表演

官網：https://www.harmonyland.jp/



8. 別府樂天地遊樂園

距離：約35公里，車程約50分鐘。

特色：這座遊樂園雖然規模不大，但擁有多樣的遊樂設施，如摩天輪、旋轉木馬等。此外，園內還有可愛的動物區域，孩子們可以近距離觀察和互動。

官網：https://www.beppu-rakutenchi.jp/



以上這些景點都位於九州自然動物公園、開車一小時內的車程，非常適合安排在您的行程中。也能透過我們的包車服務，讓您輕鬆自在地探索這些迷人的地方，享受無與倫比的旅遊體驗！還等什麼？快安排你的動物奇幻之旅吧！

圖片來源：

九州自然動物公園官方網站

日本官方旅遊網、別府市-観光施設連絡協議會、

大分縣由布市|官方網站、

THE GATE日本旅遊觀光雜誌

由布院溫泉-SNOW MONKEY RESORTS



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