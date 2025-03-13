日本旅行難吃素？來佐賀找蔬食，素食網紅情侶帶路美味大公開！

【旅奇傳媒╱日本部報導】台灣人熱愛去日本旅行，不過因為日本素食文化與台灣多有不同，吃素的人在日本找素總是不太方便。佐賀縣為了讓台灣素食旅客在縣內旅遊更便利，2024年夏天首度推出《佐賀美食家指南》實體手冊與線上版，收錄了可同時提供葷素料理的37家餐廳，至今仍然不斷新增中；更於日前邀請台灣的「找蔬食Hao&Yang」可愛吃素情侶檔，實際走訪當地特色蔬食店家和美麗景點。

可愛吃素情侶檔「找蔬食 Hao & Yang」採訪佐賀呼子港口旁邊的「百と十」餐宿，大讚「素漢堡排塔可飯非常好吃」！ 記者-徐意雯／攝影

▍日本砂糖非素食？元祖吉野屋買「純素白玉饅頭」

▲素食者想買甜點送禮？推薦這款純素白玉饅頭，綿密微甜好好吃。 記者-徐意雯／攝影 ▲素食者想買甜點送禮？推薦這款純素白玉饅頭，綿密微甜好好吃。 記者-徐意雯／攝影

你知道嗎？日本砂糖通常會使用骨碳(一般為牛骨)過濾，因此只有標榜不使用砂糖的vegan甜點店製作的甜點才是純素，一般超商超市店家賣的甜點都非純素。

佐賀這家開業140年的老店〜元祖吉野屋，招牌商品「白玉饅頭」連日本天皇都品嚐過，五年前更推出了 Vegan 版本，使用赤藻醣醇、低 GI 甜菜糖等代替砂糖，比起一般版本熱量更減少20%！內餡包著微甜的紅豆餡，吃起來清新爽口。遺憾的是，純素版白玉饅頭沒有提供內用，必須購買冷凍的外帶包裝。

▍大推有「侍菜師」資格的廚師經營的餐廳〜Nongo kitchen

▲Nongo kitchen的Vegan咖哩和生食蛋糕都好吃得不得了。 記者-徐意雯／攝影 ▲Nongo kitchen的Vegan咖哩和生食蛋糕都好吃得不得了。 記者-徐意雯／攝影

你知道日本除了品水師、品油師、侍酒師之外，還有「侍菜師」嗎？距離 JR佐賀車站2.6公里的 nongo kitchen 餐廳創辦人，就是一位有證照的侍菜師，對蔬菜水果超級了解！店內餐點以時令蔬果和生菜為主，連甜點的生食蛋糕都標榜不使用牛奶、雞蛋、砂糖、更不曾經過烘烤加熱，僅靠腰果、杏仁奶、與食材本身的風味，呈現出細膩口感。由於並非素食餐廳，有三樣葷食餐可以客製素食版本，五辛也能去除，務必提前3天店家在 IG 預訂 @nongo_kitchen。

▍呼子港口旁老宅民宿兼Cafe「百と十」〜蔬食餐很有水準

▲在百年老宅民宿「百と十」吃到的「素漢堡排塔可飯」令人驚艷。 記者-徐意雯／攝影 ▲在百年老宅民宿「百と十」吃到的「素漢堡排塔可飯」令人驚艷。 記者-徐意雯／攝影

「百と十」是將明治時代所建的傳統家屋大改造，過去一樓是停船處、二樓是住宅，如今成了具有文青風格的 Guest House & Café。從客房的窗戶可以看到早晚的漁船風光，白天則是開往離島的渡輪和觀光船來往景致。「晚上在海灣沿岸還能欣賞到燈光反射水面的魔幻夜景更美！」經營酒吧15年、有一手好廚藝的民宿老闆特別推薦必看。此外，咖啡館也提供晚餐，住宿客可付費享用、也歡迎一般客人預約。

Café 提供的「素漢堡排塔可飯」好吃嗎？「找蔬食 Hao & Yang」小倆口大讚「非！常！好！吃！尤其主食手作漢堡排以紅腰豆、白腰豆、核桃、洋蔥製成，淋上豆腐、豆皮、番茄、楓糖、蘋果醋熬煮的豆腐奶油醬汁，整體吃起來味道豐富又和諧。在植物肉普及的現在，主廚堅持使用原型食物製作漢堡排，更是件難得的事。」

雖然呼子以海鮮烏賊聞名，吃素的人也不妨來「百と十」享受一下美味的「素漢堡排塔可飯」。

▍用溫泉水煮湯豆腐！「佐嘉平川屋武雄溫泉店」超級值得來

▲找蔬食Hao&Yang小倆口推薦吃完溫泉湯豆腐後，可以順便去餐廳附設的足湯泡腳吃豆乳霜淇淋，超級滿足。 圖：徐意雯╱攝影 ▲找蔬食Hao&Yang小倆口推薦吃完溫泉湯豆腐後，可以順便去餐廳附設的足湯泡腳吃豆乳霜淇淋，超級滿足。 圖：徐意雯╱攝影

豆腐能有多好吃？「佐嘉平川屋」使用溫泉水煮湯豆腐，將湯豆腐和蔬菜的美味提升到全新境界。這家餐廳位於知名的「武雄溫泉樓門」正對面，提供的溫泉湯豆腐御膳套餐除了葷食版外，也有素食版本2500日圓一套，餐點包括前菜的豆乳/豆乳甘酒釀、豆腐拼盤（原味/胡麻/花生）、季節時蔬盤、溫泉湯豆腐、白米/五穀米、紅豆紫米湯＋豆乳鮮奶油＋豆乳 Ｑ 麻糬和嬉野茶，有夠豐盛。

「找蔬食 Hao & Yang」小倆口笑說，「開鍋前好幾塊豆腐在鹼性溫泉水中漂啊漂～隨著時間越久、湯色會越來越白、直到整鍋變成濃郁的乳白色！原本有稜有角的豆腐也被溫泉水逐漸溶解、變得滑嫩無比，完全是以前沒有過的體驗！」他們表示記得最後要留湯和蔬菜，連同剩飯煮成稀飯雜炊，那美味可是教人難以忘懷呢！

▼想看更多佐賀蔬食店家景點詳細介紹，請看「找蔬食Hao&Yang」

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