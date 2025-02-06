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高顏值夢幻甜點！ 2025日本「廣島必吃甜點」6推薦 浮誇草莓聖代、可麗餅、小鹿糖霜餅乾霜淇淋 美得捨不得吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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甜點控、螞蟻人必追！ 旅行日本廣島縣，不該只有紅葉饅頭了，快來瞧一瞧還有哪些限定的夢幻甜點必嚐，為大家整理推薦2025日本「廣島必吃甜點」推薦名單，每一款都高顏值到讓人捨不得吃啊！

廣島縣三次市的「平田觀光農園」不僅可採草莓，還隱藏著超過200年歷史建築物的《古民家咖啡 noqoo】，打造出令人垂涎的「浮誇系草莓聖代」，以及利用現摘當季水果製成「百匯聖代，放入高腳杯中堆疊成華麗樣貌，令人驚艷，成為探索廣島甜點之旅中的一大驚喜。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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古民家咖啡 noqoo　官網

地點：廣島縣三次市上田町1740-3

營業時間：11:00～15:00

公休日：3月～11月 每週三、四／12月～隔年2月 每週二、三、四


廣島花都世羅町的《家的咖啡館Harapeko》，以限定「草莓可麗餅」和「洞洞起司蛋糕」聞名，以在地水果打造精緻美味，為春天增添一抹粉嫩風味。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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家的咖啡館Harapeko　官網

地點：廣島縣世羅郡世羅町西神崎788-3

營業時間：早餐9:00～11:00／午餐11:00～13:00／下午茶13:00～15:00(需預約)

公休日：每週三、日


鄰近三原市須波站的百年老宅《古民家咖啡宿Musubi》，則以每日手工現做的「巴斯克乳酪蛋糕」聲名遠播，外焦內綿的口感，加上瀨戶內海美景的陪伴，為甜點愛好者帶來絕佳體驗。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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古民家咖啡&宿Musubi　官網

地點：廣島縣三原市須波1-2-19

營業時間：11:00～14:30 (LO:13:30)/18:30～21:00

公休日：每週一、二


濃濃昭和摩登風情外觀的《Korita茶屋》，以大叔手作大人系起司蛋糕聞名，其中以2種不同起司組合的「炙燒熔岩黃豆粉起司蛋糕」最受歡迎，「抹茶起司蛋糕」和「堅果起司蛋糕」都深受顧客喜愛，帶來豐富口味的甜點享受。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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Korita茶屋　官網

地點：廣島縣吳市中通3-1-4 Ocean10大樓1F

營業時間：11:30～17:00 (L.O.16:30)

公休日：每週一、週二、週三 (若遇日本國定假日及補休日照常營業)


宮島除了遠近馳名的紅葉饅頭之外，位於世界遺產嚴島神社出口處徒歩2分鐘可達的《Umaimono館》，則以少女心爆棚的「小鹿糖霜餅乾霜淇淋、大鳥居糖霜餅乾霜淇淋」聞名，將宮島的元素融入糖霜餅乾中，充滿趣味性與視覺享受，讓人忍不住拍照發文炫耀，即使冬天也一定要來一支嚐鮮。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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宮島Umaimono館　官網

地點：廣島縣廿日市市宮島町277

營業時間：12:00～15:00 (不定期公休)


發源於因島、榮獲「The廣島品牌」認證的「元祖八朔橘大福」，將八朔橘的美味鎖在柔軟綿密的大福麻糬之中，甜而不膩，賞味期限僅有短短三天，是來廣島值得品嚐的絕品甜點。

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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元祖八朔橘大福　官網

販售地點：廣島車站ekie、廣島縣內的大型商場、休息站、超市等

販售期間：10月～隔年8月

現在只要報名2/15《廣島魅力再發現！表揚大會暨觀光講座》，就能搶先品嚐到來自日本、台灣買不到的廣島人氣點心「楓糖奶油夾心餅」，首次亮相的全新周邊商品大放送，更能與廣島請來吉祥物HIROKUMA合影留念！

圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供
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