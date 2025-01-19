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一起去日本走路！佐賀溫泉鄉「嬉野偶來路線健行」 每月第三週日無料導遊帶隊走

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嬉野偶來路線後半段走到嬉野川遊歩道時，踩著溪裡石頭前進很有趣。　圖：蔡雅雯／攝影
嬉野偶來路線後半段走到嬉野川遊歩道時，踩著溪裡石頭前進很有趣。　圖：蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】九州境內有許多健行路線，是與韓國濟州偶來合作規劃的「九州偶來」，共有18條路線。佐賀縣內有唐津、武雄和嬉野偶來共3條路線。其中，嬉野偶來路線每月第三週日定期舉辦導遊帶隊健行，免費參加。偶爾因應時節會調整日期，記者這次參加了歡慶新年、改到01/05的「嬉野新春健行」。

▲途經嬉野溫泉鄉的廣大茶園是健行路線的一大亮點。　圖：蔡雅雯／攝影
▲途經嬉野溫泉鄉的廣大茶園是健行路線的一大亮點。　圖：蔡雅雯／攝影

▲終點前的轟之瀑布水量驚人，是在地知名景點。　圖：蔡雅雯／攝影
▲終點前的轟之瀑布水量驚人，是在地知名景點。　圖：蔡雅雯／攝影

▲九州偶來路線有蓋章手冊，可在起點的肥前吉田燒窯元會館購買蓋章，每本2000日圓。　圖：蔡雅雯／攝影
▲九州偶來路線有蓋章手冊，可在起點的肥前吉田燒窯元會館購買蓋章，每本2000日圓。　圖：蔡雅雯／攝影

▍嬉野偶來路線好走嗎？

嬉野偶來路線全長12.5公里，約需4至5小時，由於多處是略陡上坡路，難易度被歸類在中上級。跟台灣比起來，只要有走過郊山的應該都很容易走。

集合地點在肥前吉田燒窯元會館，由此起走後路線依序為：大定寺・吉浦神社（0.2km）→ 西吉田茶園（1.8km）→ 西吉田權現&十三佛（3km）→ 坊主原飛行師茶園（4km）→ 22 世紀亞細亞森林（5.5km）→ 椎葉山莊（8.7km）→ 轟之瀑布（10.2km）→ 西伯爾德之湯 → 溫泉公園 → 西伯爾德足湯（12.5km）。

當天的導遊是七十多歲的森田先生，主業是嬉野市議員的森田先生身體超級硬朗，他說每個月第三週日是嬉野偶來健行的舉辦日，不用報名、免費參加，直接到肥前吉田燒窯元會館前面集合即可，只有七八月因為太熱會休息不辦健行。路線沿途會經過美麗的嬉野茶園、集結400株水杉（メタセコイア）的亞細亞森林，最後在西伯爾足湯解散，可以自行選擇泡腳、泡溫泉。

▍參加日本免費健行，認識新朋友！

▲七十好幾的森田先生老當益壯，主業是市議員斜槓登山導遊，他說佐賀縣內的山他都爬過了，歡迎大家來嬉野跟他一起健行爬山。　圖：蔡雅雯／攝影
▲七十好幾的森田先生老當益壯，主業是市議員斜槓登山導遊，他說佐賀縣內的山他都爬過了，歡迎大家來嬉野跟他一起健行爬山。　圖：蔡雅雯／攝影

▲終點在西伯爾德足湯解散。　圖：蔡雅雯／攝影
▲終點在西伯爾德足湯解散。　圖：蔡雅雯／攝影

由於是免費參加，午餐必須自備，但會有人現場煮熱水提供參加者自行泡茶、咖啡飲用。記者當天參加碰到了從鹿兒島、熊本、福岡各地來的日本健行者，還有一位是在嬉野市公所工作的美國肯塔基州青年，大家一起邊走邊聊天，非常有意思。森田先生說歡迎台灣朋友一起來走路。每個月第三週日的免費健行也多半是他帶隊，期待跟更多台灣朋友的見面！

▼ 嬉野偶來路線地圖（日文）：https://reurl.cc/960Eln

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