喝一口就暖呼呼！山口縣冬季必吃「3大海鮮火鍋」 連蜜柑都一起入鍋

▲來到山口縣，必吃河豚火鍋。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】山口縣物產豐富，海鮮之美味更是得天獨厚，由於同時擁有日本海和瀨戶內海兩種不同風貌的漁場，無論春夏秋冬，四季都能品嚐到當季最美味的海鮮。冷颼颼的冬天最適合吃火鍋，能讓身體暖和。以下將推薦山口縣冬天必吃的3大海鮮火鍋，來山口旅遊時不容錯過！

▍山口限定・河豚鍋

山口縣的河豚火鍋全餐從生食炸物煮物一應俱全，是冬天最佳美味。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲冬天產的河豚尤其美味。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

說到山口縣的代名詞就是河豚！這是因為山口縣的下關擁有全日本唯一的河豚專門批發市場—南風泊市場，該市場的河豚處理量位居全國第一。來自日本各地的河豚都會集中到此地進行交易。此外因山口縣最早解禁食用河豚，於是匯集了大量技藝精湛的職人，能熟練去除河豚毒素部位及剝皮技術。再加上完善的河豚養殖和管理設備，讓下關出品的河豚安全又美味，成為知名的「下關直送」品牌。

想要完整品味河豚的美味，非「河豚鍋」莫屬！河豚鍋又被稱為「てっちり（Tecchiri）」，是將昆布高湯加入河豚切塊、魚骨和當季蔬菜，一起在土鍋中熬煮熟，河豚肉彈嫩飽滿的口感，再加上河豚熬出的高湯讓蔬菜和豆腐也更添鮮美。最後，用高湯煮成的雜炊（稀飯）作為結尾，讓人充分享受到河豚的每一分美味。

▍萩市限定・長州海鮮海膽涮涮鍋

▲「長州海鮮海膽涮鍋」使用品牌海膽「長州的磯守」製成的美味料理。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲將當季的海鮮在濃郁的海膽高湯中涮煮，好吃極了。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

山口縣不只有河豚，境內的萩海域是一片極其豐富的漁場，一年四季都有超過200種魚類捕撈上岸，也以瀨付竹莢魚、劍尖槍烏賊等聞名；事實上「海膽」的漁獲量也是日本全國名列前茅。

「長州海鮮海膽涮鍋」是使用在長門市經過3個月細心養殖的品牌海膽「長州的磯守」製成的一道料理。原本，這種海膽的養殖是為了解決海底海藻消失的問題，卻意外促成了高品質的品牌海膽誕生。這道料理將當季的海鮮在濃郁的海膽高湯中涮煮，湯底的高湯、沾醬、配料依各旅宿烹調手法而異。再搭配長門市品牌海膽「長州的磯守」一起享用，可說是完美的海膽盛宴，是海膽愛好者無法抗拒的料理。若想一試長州海鮮海膽涮涮鍋，推薦前往萩市内的「萩之宿〜常茂惠」、「宵待之宿〜萩一輪」、「源泉之宿〜萩本陣」旅宿享用。

▍周防大島限定・蜜柑火鍋

▲「蜜柑火鍋」是周防大島獨有的鄉土料理。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲火鍋中帶有烙印的蜜柑，可以連皮一起食用，倍增海鮮風味。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

山口縣的周防大島，是縣內蜜柑生產的大本營，產量占了全縣8成，又被譽為「蜜柑之島」。來到周防大島，千萬別錯過這道將海鮮與蜜柑完美結合的創意料理—「周防大島蜜柑火鍋」。蜜柑的淡淡甜味與海鮮和高湯的鮮美交織，帶來出乎意料的美味體驗。

鍋中的特色之一是帶有烙印的蜜柑，特別之處在於可以連皮一起食用。這道風味豐富的鍋物，還可以根據喜好添加蜜柑胡椒，增添一絲微辣的層次感，讓味道更加豐富。最後，一定要試試用蓬鬆輕盈的蛋白雜炊收尾，充分吸收鍋底的精華，絕對一吃就上瘾！這款暖心的蜜柑火鍋，不僅能驅散冬日的寒意，還是11月至翌年3月的限定美食。今年冬天，何不挑戰一下這場新奇的味蕾體驗？

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