台灣親子旅客最愛去！福岡海之中道海濱公園「燭光之夜2024」即將登場

【旅奇傳媒/日本部報導】日本旅行社團中討論很熱烈的「海之中道海濱公園」，可說是台灣親子旅客最愛。迎接寒風冷冷的冬天，海之中道海濱公園12月起推出冬季限定的大型夜間燭光藝術活動「燭光之夜2024」。

延續歷年傳統募集當地市民和兒童的投稿選出當年主題畫作，並以一萬支蠟燭火光製作出巨大的地上畫，今年主題是「大家的快樂聖誕」，敬請期待！

・期間：12/14、12/15、12/21、12/22、12/25

・時間：17:30～20:45（最終入園時間20：15）

・地點：海之中道海濱公園 野外劇場、西口

・夜間門票（17:30後）：大人（15歲以上）290日圓、65歲以上210日圓、中學生以下免費。

・交通：由JR博多站乘鹿児島本線往門司港方面的普通或快速列車於香椎站下車，轉乘香椎線往西戸崎方向的列車於「海ノ中道」站下車，車程約30分鐘。

・今年獲獎作品：https://uminaka-park.jp/news/info/20231_1.html

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