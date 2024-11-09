超過50層樓高！ 日本賞楓兼挑戰膽量 最高行人專用吊橋在九州大分縣

精選日本住宿必看的星野集團九州飯店來快速的開箱分享給大家！超用心的星野渡假村內每個角落都看得見當地文化的細節，真的不誇張！不只是貼近大自然的星野溫泉度假飯店，就連市區精華地段的OMO飯店都超高水準，不論是想放鬆享受假期還是喜歡觀光趴趴走，還在尋找日本自由行下榻之地的你，快來跟著AsiaYo一起看下去吧！

2024-11-02 11:20