超過50層樓高！ 日本賞楓兼挑戰膽量 最高行人專用吊橋在九州大分縣
【旅奇傳媒/日本部報導】橫跨日本九州大分縣九醉溪的「九重夢大吊橋」，距離河床超過50層樓高，是日本最高的行人用吊橋。走在長390公尺、寬1.5公尺的橋面，不只看得到日本百選瀑布「震動瀑布」，遠處還有壯闊的九重連山，就像漫步在空中步道。而膽子大的旅人，也能踩在橋面的格柵蓋板，用空中視角從縫隙中俯瞰173公尺深的溪谷美景，試試膽量極限！
◉ 大分．九重夢大吊橋
・紅葉期：11月上旬～11月中旬
・交通：JR豐後中村站搭乘九重町社區巴士至大吊橋中村口站，徒步約5分鐘
・地址：大分縣玖珠郡九重町大字田野1208
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