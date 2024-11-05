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好魔幻！佐賀鄉下超美「梯田夜間燈彩秀」 直到明年3月

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名列日本梯田百選的「濱野浦梯田」即日起展開夜間點燈秀至2025/03/02。　圖：一般社團法人玄海町地域商社／提供
名列日本梯田百選的「濱野浦梯田」即日起展開夜間點燈秀至2025/03/02。　圖：一般社團法人玄海町地域商社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】現在來佐賀，除了追楓也別錯過梯田入夜亮燈的魔幻美景！名列日本梯田百選的「濱野浦梯田」，以春天插秧時節的夕照之美最是聞名。但它的夜間點燈活動將梯田的黑夜點綴得特別閃亮，美得讓人好心動！

「濱野浦梯田」點燈從日落後啟動，共有黃紅藍綠4色 LED 燈亮燈，分別有不同的象徵意義，每15分鐘變換顏色，4小後熄燈，即日起至2025年3月2日結束，歡迎來瞧瞧。

・油菜花色：喜悅

・秋櫻色：幸福

・海洋天空色：希望

・山之綠色：未來

由於天氣越來越冷，為了讓大家可以溫暖、悠閒地在夜裡欣賞4種顏色變化的彩燈梯田，還特別設置了一座4人透明帳篷，每天限定一組客人，3000日圓，11月至12月限定開放，預約電話（日文）：+81-80-2720-7739

▍濱野浦梯田點燈▍

・期間：2024年10月初～2025年3月2日（週日）

・位置：https://maps.app.goo.gl/maZFsZbXhUp32C7J6

・交通：從JR唐津站步行至大手口巴士中心，搭乘有浦線昭和巴士（大手口－岩野－０入野）至金手站，轉乘有浦線昭和巴士（大手口－假屋）至濱野浦梯田站下車。

・更多資訊：https://all-genkai.jp/info/8220/

▲期間限定的透明帳篷歡迎預約。 圖：一般社團法人玄海町地域商社/提供
▲期間限定的透明帳篷歡迎預約。 圖：一般社團法人玄海町地域商社/提供

【透明帳篷1日1組限定預約】

・期間：2024年11月1日（週二）至12月25日（週三）

・時間：17:00〜20:00

・費用：帳篷1座3,000日圓（含税）、現金支付

・人數：1〜4人（小孩也包含在內）

・日文預約電話：+81-80-2720-7739

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