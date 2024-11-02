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米菲兔70週年「限定樂園」曝光！還有周邊與住宿一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本豪斯登堡官網
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為慶祝米菲兔70歲生日，日本長崎的豪斯登堡將於2025年夏季開設全新「米菲的世界」園區，讓粉絲能身歷其境地感受這位經典角色的繪本魅力。遊客可搭乘飛機或遊艇遊樂設施遊覽，體驗米菲繪本中的場景。園區設有多樣的遊樂設施，帶來充滿童話氣息的冒險，讓訪客彷彿置身歐洲小鎮般的迷人景觀。

圖／取自日本豪斯登堡官網
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不僅如此，為滿足米菲迷的期望，「米菲的世界」更推出了各種獨家周邊商品。特設的商店裡有豪斯登堡限定的米菲精品，還有咖啡店供應米菲主題的可愛菜單，從簡餐如蛋包飯、甜點到飲品統統有，處處洋溢著布魯納繪本中獨特的色彩風格。這裡的新開餐廳與商店皆以米菲為主題，讓人一進門便充滿驚喜。

圖／取自日本豪斯登堡官網
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圖／取自日本豪斯登堡官網
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此外，豪斯登堡推出「米菲限定住宿體驗」，讓住客置身充滿米菲氛圍的夢幻房間。無論是內裝設計、便利設施還是房間電子卡鑰匙，都融入米菲的元素，為粉絲們帶來獨特的沉浸式住宿體驗。入住的旅客還能帶回專屬的住宿特典，增添珍貴的紀念意義。

圖／取自日本豪斯登堡官網
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圖／取自日本豪斯登堡官網
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「米菲的世界」將於2025年夏季在豪斯登堡盛大開幕，地址位於長崎縣佐世保市。無論是親子同遊還是粉絲朝聖，這座園區都將成為必訪之地。屆時邀請遊客與米菲共度夢幻假期，創造美好的回憶。詳情請上官網查詢與及早預訂囉！

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