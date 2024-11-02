2024星野集團九州飯店推薦！星野九州界品牌溫泉度假超放鬆、熊本OMO觀光方便超省心

精選日本住宿必看的星野集團九州飯店來快速的開箱分享給大家！超用心的星野渡假村內每個角落都看得見當地文化的細節，真的不誇張！不只是貼近大自然的星野溫泉度假飯店，就連市區精華地段的OMO飯店都超高水準，不論是想放鬆享受假期還是喜歡觀光趴趴走，還在尋找日本自由行下榻之地的你，快來跟著AsiaYo一起看下去吧！





♨️星野集團九州飯店選擇攻略

🌃星野集團「界」品牌：每間界 溫泉度假飯店的溫泉泉質都不同，極致用心的文化融合、貼心服務、活動安排絕對都讓你超難忘，想放鬆享受精緻的日式溫泉度假氛圍千萬別錯過！

🌅星野集團OMO系列：旅遊喜歡到處觀光到處吃美食的你，真的超適合OMO飯店！有在地嚮導活動與OMO專屬吃貨/必逛景點地圖，選址又都在市區交通便捷之地，輕鬆買買買🛍️

圖/星野集團提供





🎋界 別府

大分縣．別府溫泉

面對著一望無際的大海，泡著能保養肌膚的碳酸氫鹽泉，入住含露天浴池的房型真的超chill超自在！房間內以日本傳統色調設計，大廳又有超現代感地獄拉麵、彈珠檯攤位與DIY活動，超級用心🍡

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🎋界 雲仙

長崎縣．雲仙溫泉

冒著白煙的硫磺泉超舒服！房間內的設計超寬敞，激推露天浴池房~超大落地玻璃窗到小陽台直接享受私人泡湯空間真的太愜意...還有當地特色活版印刷體驗、雲仙地獄溫泉鄉健行，超有趣💪

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🎋界 阿蘇

大分縣．瀨之本溫泉

沐浴在阿蘇九重國家公園的森林系溫泉度假飯店！有室內/露天溫泉，結合在地自然特色輕鬆享受溫和的瀨之本溫泉。還能一覽阿蘇五岳、九重連山、火山口草皮，喜歡大自然的你快來手刀預訂，絕對不後悔><

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🎋OMO5 熊本

近熊本城精華地段

榮獲建築北美設計大獎的星野熊本飯店，還能遠眺熊本城風光🏯！交通超方便，還提供親子友善房型讓家庭旅遊也能自在享受觀光~除了有熊本歷史講座、街道導覽活動，熊本熊每周五還會親臨現場超可愛！

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今天的分享就到這裡啦~🌟以上就是精選的4間星野集團九州飯店希望大家喜歡！星野集團還有超多值得入住的飯店推薦，如星野東京飯店、星野大阪住宿等等，如果想更不費力動腦的享受旅遊，也推薦大家選擇日本跟團旅遊喔！現在就上AsiaYo一起趣旅行吧💖

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