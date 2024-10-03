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秋冬必看！佐賀市10/4百萬夜間燈海「SAGA LIGHT FANTASY」 閃耀到明年

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在佐賀市舉辦的「SAGA LIGHT FANTASY」將於10/4（五）起一路閃亮到2025/1/13（一）。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
在佐賀市舉辦的「SAGA LIGHT FANTASY」將於10/4（五）起一路閃亮到2025/1/13（一）。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】每年歲末固定在佐賀市舉辦的「SAGA LIGHT FANTASY」從1989年開辦至今，已邁入第36個年頭，今年點燈活動配合日本全國運動會、與日本全國身心障礙運動會開幕式，特別提早在前一晚的10/4開跑，接著一路持續閃亮到明年1/13，計畫近期要來佐賀的粉絲們，不妨排入行程中！

全長約1.6公里的佐賀市彩燈展，展區從JR佐賀車站南口，沿著佐賀市中央大道，一路延伸至佐賀縣廳展望台，處處皆是美照打卡點。還有熱鬧的唐人町東線周邊，無論是街道兩側的路樹、或特製的傘海燈區，每個區間都洋溢著浪漫點燈的氣息，不容錯過！

▓ SAGA Light Fantasy 2024

・期間：2024年10月4日（週五）〜2025年1月13日（週一）

・時間：17:00〜22:30

・地點：佐賀市中央大通り

▼SAGA 2024 歡迎活動暨點燈儀式

・時間：10月4日（週五）16:30〜 20:00

・地點：佐賀站前交流廣場

・流程：18:30 歡迎儀式 ＆ SAGA Light Fantasy 2024 點燈儀式

　　　　18:50 佐賀青少年音樂表演舞台

　　　　19:00 佐賀現代爵士樂團演出

同時間還有佐賀牛40周年＆The SAGA 認定酒的紀念活動「佐賀牛祭＆ SAGA SAKE collection」，現場有多家美食攤位提供使用佐賀牛的美食，也可品嘗美味的佐賀酒。

▲在佐賀市舉辦的「SAGA LIGHT FANTASY」宣傳海報。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲在佐賀市舉辦的「SAGA LIGHT FANTASY」宣傳海報。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

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