佐賀縣鳥栖車站的雞肉飯便當，榮獲今年九州鐵路便當大賽特別評審獎！

【旅奇傳媒/日本部報導】今年的九州鐵路便當大賽中，由在鳥栖車站的中央軒所販賣超過100年的「雞肉飯便當（かしわめし）」獲得特別評審獎。

「雞肉飯便當（かしわめし）」是將切碎的雞肉、蛋絲、海苔和燒賣一起組合成色彩鮮艷的便當，以復古風的便當盒設計和美味的雞肉飯大獲好評。中央軒的雞肉飯便當則是從110年前的大正2年就開始銷售，被稱為日本各地雞肉飯便當的元祖。便當價格780日圓（含稅）。路過鳥栖車站不妨前去購買品嘗一下！

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