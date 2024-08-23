CP值爆表！ 「佐賀銘果巡禮」500日圓換4種超值和菓子
【旅奇傳媒/日本部報導】想一次吃遍佐賀甜點名店嗎？從 JR佐賀站南口走出來，沿著正面大馬路直走約500公尺到1公里處，馬路兩側分別坐落著4家在地人喜愛的和菓子老字號，店內都設有桌椅提供休息。佐賀市為了便利遊客，年年推出500日圓的「佐賀銘菓巡禮兌換券」，拿著這張券前往4家店皆可兌換該店代表性甜點，並免費提供熱茶可在店內直接品嘗，非常超值。
★ 村岡屋本店：必吃佐賀錦蛋糕
・地址：840-0816佐賀市駅南本町3-18
・營業時間：08:30-20:00
★ 村岡總本舖 (唐人町店)：必吃銅鑼燒宗歡
・地址：840-0813佐賀市唐人1丁目5-45
・營業時間：08:00-20:00
★ 八頭司傳吉本舖 (佐賀唐人町店)：必吃昔日風味羊羹
・地址：840-0813佐賀市唐人1-5-38
・營業時間：09:00-20:00
★ 北島 (白山本店)：必吃丸芳露
・地址：840-0826佐賀市白山2丁目2-5
・營業時間：09:00-19:30
📍哪裡買兌換券？
👉 佐賀市觀光案內所（JR佐賀站內）：平日 08:30-18:00、週末假日 08:30-17:00
👉 SAGA MADO（佐賀站前 COMBOX 大樓內一樓）：09:00-18:00
📍更多詳情請看：www.sagabai.com/main/3019.html
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