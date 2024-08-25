九州福岡一日指南！「太宰府天滿宮」周邊順遊景點、在地美食＆伴手禮、交通攻略分享

跟著 Claire 於 2023-11-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 博多車站-1番街、太宰府、星巴克 太宰府天滿宮表參道店。

從博多到太宰府座電車只需40分鐘，做為半日遊或是一日遊都很適合，可以逛日本最重要的神社之一【太宰府天滿宮】，以及品嘗當地特色甜食【梅枝餅】，還有【限定拉麵】，一定要試試❗

博多車站-1番街 | 1 小時

博多車站真的是一個非常好的存在，不僅是串聯多個景點的主站，有周邊的mall可以逛，還有一區是博多的特產區，包含知名的吉野堂小雞蛋糕是必買，我可是一次就掃了一大盒，還有PRESS BUTTER SAND我也超愛❗而且是還有福岡限定的草莓口味喔❤️，買伴手禮選這裡就對了🎁

太宰府 | 15 分鐘

從博多車站會有直達到太宰府的電車，大約花40分鐘就到了，還滿快的，建議可以預先查好時間，比較不會浪費寶貴的時間喔😉，很多人都會連柳川一起順遊，但這次因為我們想要優閒玩，所以就選擇了太宰府、周邊景點作為我們的一日遊

星巴克 太宰府天滿宮表參道店 | 30 分鐘

這家星巴克是來到太宰府知名網美打卡景點，原因是這家為知名的日籍建築師「隈研吾」打造的，設計概念是從日本傳統木作玩具Cidori而來，這些獨特的設計結構，是由兩千根1.3至4公尺長、6公分寬的細長型木條以斜對角方式編織而成的，可以感受的到傳統與現代的融合意象☕點杯咖啡，拍個美照就可以前往天滿宮了📸

太宰府天満宮表参道 | 1 小時

太宰府天滿宮表參道周邊的小巷子真的非常值得探索，除了販售各式各樣的伴手禮之外，還有當地必吃的串蕨餅與梅枝餅，還有找到一家很特別的飾品店也是讓我逛了一陣子，很值得探索🔥

梅枝餅 かさの家 | 15 分鐘

梅枝餅我是選這路口這家，直接買一個試試看，其實吃起來就是煎麻糬的概念，外皮Q黏表面是微焦，再來內餡是豐富的甜紅豆口味❤️，串蕨餅和一般的蕨餅比起來還要軟，沾上黃豆粉真的是太絕了🥰，好這裡還有非常知名的星巴克，裝潢造景非常特別，也可以在這裡拍照留念⛩️

太宰府天滿宮 | 2 小時

太宰府真的是我逛過算占地很大的神社，查了一下資料才發現，太宰府天滿宮的主祭神是【菅原道真】，又名「天神」，其實就是文化、學問與藝術之神，也是日本最重要的神社之一，也是福岡知名的旅遊勝地，來到現場真的覺得充滿了遊客😄，還有一些爬山的小路徑，每一條路都還蠻美的，而且還有溪流。

暖暮 太宰府站前店 | 2 小時

喜歡吃拉麵的應該都知道這家暖暮拉麵曾被評選為九州拉麵總選舉第一名，這次來博多一定就要吃當地的特產，拉麵就是在這裡起源的🍜，所以這次來太宰府沒有選一蘭拉麵（因為吃過了），這家也很好吃😋，點了招牌拉麵還有多點蔥🤣，湯頭濃郁好喝，而且我覺得不會過鹹，還蠻剛好的，也有冰水可以喝，只是想吃的話建議提早來，不然會排隊～

ミニヨン 博多店 | 15 分鐘

回來博多車站，剛好遇到一個很喜歡的是很多人在推車站的小可頌 il FORNO del MIGNON，還滿便宜的4小個才194日幣，有三種口味(原味焦糖/巧克力/地瓜)，選了原味，外皮酥脆內部多層口感，很好吃😄當下午茶、點心、宵夜都很合適🥐

Uoichiban Hakata Ekimae | 1 小時

這家居酒屋也是評價相當好的，直接上網先預訂，雖然菜單都是日文，但我還是利用翻譯軟體找，也順利點到自己想吃的～😍這裡的生魚片真的好新鮮，有看到別桌點綜合生魚片整個超漂亮又澎湃，這次只有兩個人，所以點一種而已，我們還有點了雞肉水炊鍋、炸牡蠣、炸豆腐、明太子烤茄子、日式炒麵‼️，超好吃😋，如果有在博多找居酒屋的話我推薦你吃這家～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【九州福岡】太宰府天滿宮一日指南🍡｜周邊順遊景點、在地美食＆伴手禮、交通攻略分享

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」