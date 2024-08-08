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愛媛百年歷史「道後溫泉本館」重新開幕！ 歷經5年半大整修、入浴費調漲1.5倍

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圖：愛媛縣/提供
圖：愛媛縣/提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】今年愛媛最受矚目的大新聞便是〜歷經5年半大整修的「道後溫泉本館」，共花費26億日圓，已於7/11全館重新開幕！

位於愛媛縣的道後溫泉本館歷經5年半大整修，已於7/11重新開幕。　圖：愛媛縣/提供
位於愛媛縣的道後溫泉本館歷經5年半大整修，已於7/11重新開幕。　圖：愛媛縣/提供

擁有3千年歷史、號稱日本最古老的「道後溫泉」，相傳是白鷺受傷來泡溫泉得到治療而被發現，這段記載出現在《萬葉集》和《日本書紀》。其代表性建築「道後溫泉本館」於1894年（明治27年）改建老舊湯屋而成，又在1994年首度以公眾浴場被指定為國家文化財，更是宮崎駿動畫神隱少女中湯婆婆油屋的靈感來源。2019年1月保留部分營運，因木造建築損壞嚴重，開始百年一度的大整修。

▍新亮點：新增二個包廂休息室

▲改建後的道後溫泉本館新增了「白鷺間」（19疊榻榻米大）休息室。　圖：愛媛縣/提供
▲改建後的道後溫泉本館新增了「白鷺間」（19疊榻榻米大）休息室。　圖：愛媛縣/提供

▲改建後的道後溫泉本館新增了和「飛翔間」（12.5疊榻榻米大）休息室。　圖：愛媛縣/提供
▲改建後的道後溫泉本館新增了和「飛翔間」（12.5疊榻榻米大）休息室。　圖：愛媛縣/提供

這次大整修最新的亮點是在3樓新增2間包廂休息室：分別是「白鷺間」（19疊）和「飛翔間」（12.5疊），盼藉此增加團體客和海外客。此外，館內也安裝全新冷暖氣、更衣室新增洗手台，浴室中也增加了洗髮精種類，企圖在保有文化財價值外，也提升遊客使用的便利性。

▍入浴費調漲1.5倍，入浴券設計全面更新

▲入浴券請來在地插畫家隅川雄二全新設計繪製，圖為三樓靈之湯的包廂休息室入浴券。　圖：愛媛縣/提供
▲入浴券請來在地插畫家隅川雄二全新設計繪製，圖為三樓靈之湯的包廂休息室入浴券。　圖：愛媛縣/提供

由於物價高漲，入浴費也隨著重新開幕調漲了1.5倍，例如最便宜的神之湯入浴從460日圓調漲為700日圓，個人休息室「靈之湯」的費用從1580日圓調整為2500日圓。同時入浴券也請來在地插畫家隅川雄二全新設計繪製，以道後溫泉本館為中心道後溫泉全區鳥瞰圖、與本館館內圖等。

▍道後溫泉本館限定商品：改建130周年紀念浴巾

▲迎接整修重新開幕，道後溫泉本館推出限定商品：改建130周年紀念浴巾，有藍紅2色。　圖：愛媛縣/提供
▲迎接整修重新開幕，道後溫泉本館推出限定商品：改建130周年紀念浴巾，有藍紅2色。　圖：愛媛縣/提供

紀念道後溫泉本館改建130周年，推出由在地公司伊織所製作、獲得今治毛巾認定的原創長毛巾，上面繪有本館、白鷺、少爺糰子等具代表性插畫。顏色共有紅、藍兩色。尺寸為寬60cm、長120cm。這款限定商品僅限本館銷售，不開放網購，每條3千日圓。

▼道後溫泉改建130週年＆重新開幕▼

・重新開放：2024年7月11日

・入浴料金：從460日幣調漲為700日幣

・限定商品：道後溫泉紀念浴巾（每條3,000日圓）

・預約官網：https://dogo.jp

・交通：松山站搭路面電車25分／180日圓；抵達道後溫泉站後徒步5分即達。

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