新開幕！日本首家溫泉飯店內的Suica西瓜卡「企鵝美術館」在佐賀

【旅奇傳媒/日本部報導】記得 Suica 西瓜卡上的可愛企鵝嗎？還有千葉縣以地圖形狀繪出的吉祥物千葉君，都是出自插畫家坂崎千春的手筆，也是台灣人所熟知的作品。

Suica 西瓜卡企鵝作者坂崎千春專屬美術館設在嬉野溫泉鄉的飯店「和多屋別莊」內。 圖：うれしの元気通信粉絲團／提供

位於嬉野溫泉鄉的飯店「和多屋別莊」，於今年5/18在附設書店「BOOKS&TEA 三服」中開設了插畫家坂崎千春的「企鵝美術館」，裡面展出各種 Suica 企鵝的原畫手稿，甚至還有最新作品「溫泉企鵝」，預計每三個月因應季節換展一次。

目前首展主題為「最初的一步」，將展至8/31，每天8:00-20:00開放，非住宿客也歡迎免費參觀。現場銷售各種可愛的企鵝紀念品、書籍等，最推薦當地限定的溫泉企鵝手拭布，只有這裡才買得到。

◉ 和多屋別莊附設《企鵝美術館》

・時間：8:00～20:00

・門票：免費

・地點：和多屋別莊内「BOOKS&TEA 三服」

・位置：https://maps.app.goo.gl/yh16LH1yeTFnwYcj6

・和多屋別莊飯店官網：https://wataya.co.jp/

▲嬉野溫泉和多屋別莊附設《企鵝美術館》推出在地限定的溫泉企鵝手拭布。 圖：うれしの元気通信粉絲團／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野