8家福岡住宿飯店精選--交通方便、大浴場、還有樓中樓類型！(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"8家福岡住宿飯店精選--交通方便、大浴場、還有樓中樓類型！(上)"，本文將再介紹5家精選飯店

4. 博多都酒店 (Miyako Hotel Hakata)

*超方便位置，連接博多車站，帶再多行李或是下雨天也不用怕！

*主打都市的渡假飯店概念，從外觀到內部裝潢都奢華時尚，客房空間寬敞，衛浴乾濕分離，享受舒適的住宿體驗。

*天台設有露天SPA，可使用迷他游泳池、噴射浴及溫泉水泳池，需穿泳衣使用，可和家人朋友一起戲水。而室內也有天然温泉大浴場及三溫暖，任何天氣和季節都可溫暖身心。

*13樓設有SOMEWHERE RESTAURANT & BAR，可以俯瞰著博多的景色，享用由米其林2星級主廚監修的美食。

交通便利度：9.6分

總和評分：9.2分

交通：福岡市地下鐵博多車站東7番出口徒歩1分

參考價位：高級特大雙人房約43,316日幣、頂級高級雙床房約45,500日幣

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5. 索拉利亞西鐵酒店福岡 (Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka)

*連結西鐵福岡（天神）車站及西鐵天神高速巴士總站，與機場線地鐵天神站也只有約5分鐘步程，前往福岡市內什麼地方也非常方便！

*飯店位在商業設施SOLARIA PLAZA上方，8層的商場有許多商店及餐廳，購物後可直接把戰利品帶回飯店房間。

*房間寬敞，茶杯使用伊萬里燒瓷器，以大川組子工藝品盛載盥洗用品，在客房內使用九州傳統工藝品，住宿期間隨時感受日本文化。

*浴室提供花灑、浴缸，以玻璃隔開廁所，並有獨立洗面台，有較多使用空間。

交通便利度：9.7分

總和評分：8.9分

交通：西鐵福岡(天神)車站徒歩1分、福岡市地下鐵天神車站5番出口徒歩約5分

參考價位：中等雙人房約31,850日幣、中型雙床房約38,220日幣

6. 福岡燈光圖書飯店 (LAMP LIGHT BOOKS HOTEL fukuoka)

*以「在書本的世界旅遊的飯店」為概念，1樓為24小時開放的書店，提供約4,000本以旅行及推理主題為主的書籍及雜貨，住客還可把書帶到房間裡閱讀，可盡情沉浸在文字之中，特別推薦給文青們。

*併設的咖啡廳也從早上7點營業至晚上12點，提供咖啡、三明治、甜點等輕食，早餐或宵夜利用都很方便！

*客房為簡約時尚風格，為了方便閱讀，燈光可進行調整並提供檯燈，在房間內工作也很適合。另外全部房型都是衛浴乾濕分離。

*提供自行車租借服務，可以騎車遊歷周邊景點，體驗不一樣的旅行方式。

交通便利度：9.1分

總和評分：9.1分

交通：西鐵福岡(天神)車站北口徒歩8分、福岡市地下鐵天神車站3番出口徒歩約8分、赤坂車站5號出口徒步約6分

參考價位：標準雙人房約21,120日幣、標準雙床房約22,723日幣

7. 福岡天神光芒酒店(Candeo Hotels Fukuoka Tenjin)

*Candeo光芒酒店集團在日本全國都有住宿設施，營運四星級飯店提供豪華住宿體驗。

*雖然距離天神車站稍遠，但步行可到天神商店街，對面更有許多屋台。樓下的公車站可搭公車約10分鐘直達博多站。

*飯店裝潢華麗時尚，融合扇子、富士山等日本代表的圖案花樣，帶來和洋合壁風格。

*設有露天大浴場，廣闊的浴池與三溫暖可洗走疲勞。

交通便利度：8.4分

總和評分：8.4分

交通：福岡市地下鐵天神車站東12C出口徒歩約9分、七隈線天神南車站徒步約4分

參考價位：禁煙好萊塢標准雙床間約24,053日幣、市景轉角雙床房約25,786日幣

8. Hotel Mei Fukuoka Tenjin

*雖然從西鐵福岡(天神)車站徒歩11分，距離稍遠，但徒歩6分可到博多車站西面地區、7分鐘到天神地區，10分鐘到中洲地區，前往福岡商業圈十分方便！

*飯店主打讓住客體驗各種生活方式，提供7種不同主題的客房，水泥灰天花板與牆壁充滿時尚現代感，裝潢充滿質感與格調。

*房間寬敞而挑高，不會有壓迫的感覺。尤其位於頂樓，帶有屋頂陽台的客房“Mei Penthouse” ，面積 137 平方米，配備大型沙發、電視住客可盡情利用空間。

*另外客房”Mei ATRIUM” 更是樓中樓有2層空間，設有迴旋樓梯，最多可住5人，給人非日常的住宿體驗。

交通便利度：8.2分

總和評分：8.6分

交通：西鐵福岡(天神)車站徒歩11分

參考價位：標準雙人房約14,027日幣、開放式格局公寓27,300日幣

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