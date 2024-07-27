8家福岡住宿飯店精選--交通方便、大浴場、還有樓中樓類型！(上)
【撰文:Shinon / 窩日本】
福岡位於日本九州北部，同時是九州最大都市，這裡有福岡機場及新幹線連接海外與日本國內不同地方，交通方便。福岡以豚骨拉麵、內臟鍋、明太子等美食聞名，同時擁有太宰府天滿宮(延伸閱讀: 天滿宮推薦美食14選)等多座古老神社，在車站周邊有許多購物商場，美食、文化、自然與便利兼具，成為旅客喜愛前往的地方！
那麼來福岡旅行時該住宿在哪個地區？我們為您精選了8家博多、天神飯店，快點來看看吧
註: 交通便利度與總和評分為文章編寫當時Agoda上的網友評價
福岡熱門住宿地區介紹 – 博多VS天神
博多車站
先來了解一下福岡的熱門住宿地區在哪裡吧~
首先，福岡沒有福岡站，福岡最大的車站是博多車站，JR九州、JR西日本以及福岡市地下鐵三家鐵路公司的路線都會停靠博多車站，加上高速巴士站等，可謂福岡的交通運輸中心。
除了福岡市內，可利用鹿兒島本線前往大分、佐賀、長崎等地，或是乘搭新幹線前往熊本、鹿兒島，甚至廣島、岡山、新大阪、名古屋、東京。
而博多車站周邊也有阪急百貨、丸井百貨、KITTE博多、MING等多家百貨與商場，想要購物或尋找美食也沒問題！
天神車站
天神是另一個熱門福岡地區，這裡有天神站、西鐵福岡(天神)站與西鐵高速巴士總站，連接福岡多個地方。這裡也有天神地下街、Parco、Solaria、三越、大丸百貨等商圈，在晚上有販售道地美食的屋台，白天夜晚都很熱鬧，成為當地人及旅客聚集的地方。
那麼博多和天神哪個地方前往福岡機場較方便？其實兩個地方相差不遠，福岡機場距離市區很近，利用電車機場線前往博多車站只要2站(約5分鐘車程)！而天神車站則與福岡機場距離5站(約11分鐘)。
總括而言，兩個地方的便利度差不多，都很適合住宿。如果想要前往福岡市以外的地方遊玩，博多車站會相對方便；如果喜歡購物、行程集中在福岡市內的話就可考慮天神。
福岡住宿推薦–博多地區
1. 博多新幹線口WING國際飯店 (Hotel Wing International Hakata Shinkansenguchi)
*與博多車站新幹線路線相近，飯店1樓設有Times Car租車店，無論是搭鐵路還是想租車自駕遊都很方便
*設有單人房方便一人旅客。
*1樓大堂設有自助式盥洗用品供應，可自行領取卸妝乳、潔面乳、化妝水、乳液、化妝棉、棉花棒等所需用品。
*2樓設有大浴場可泡湯舒緩疲勞。浴場內使用ReFa FINE BUBBLE 超微細氣泡花灑，以微細氣泡清潔乾淨身體，並為肌膚注入水分。
*早上提供免費早餐，可自行取用麵包及使用烤箱，提供咖啡及果汁，享用簡單輕食
交通便利度：9.1分
總和評分：8.7分
交通：JR博多車站新幹線側出口(筑紫口)徒歩4分
參考價位：單人房約8,645日幣、雙人房約23,418日幣
2. 博多口站前維亞酒店-JR西日本集團 (VIA INN HAKATAGUCHI EKIMAE)
*距離博多車站3分鐘步程，周邊有超商，地理位置方便
*客房為商務旅行格局，設計簡約，使用著名Serta品牌床墊及VIAIN原創枕頭，提供舒適的睡眠環境。
*1樓設有居酒屋「九州恵みのこづち」，早上為住客提供早餐，可選和食的烤鯖魚套餐或是洋食的炒蛋、雲仙火腿和優格的套餐。搭配自助取用沙拉、小菜、米飯和飲料，吃飽才出發。
*使用自家原創沐浴用品，與SHIBUYA OIL＆CHEMICALS共同開發，使用天然成分同時有清潔、保濕功效。
*2樓設有投幣式洗衣機，自動投入洗衣劑，還可透過房間中電視知道清洗進度，輕鬆使用。
交通便利度：9.2分
總和評分：8.9分
交通：JR博多車站博多口徒歩3分
參考價位：單人房約10,045日幣、經濟雙人房約11,671日幣
3. 博多王子智能酒店 (Prince Smart Inn Hakata)
*日本國內飯店、休閒業界規模最大的王子酒店及度假村集團旗下，服務品質有保證，Smart Inn系列追求功能性和便利性，專注於極致住宿體驗。
*2022年10月開業，設施還算新淨。飯店裝潢簡約時尚，客房雖不算非常大，床底下有約30厘米高的空間可以存放行李
*衛浴分離，客房只配備沐浴間，沒有浴缸。2樓提供牙刷、梳子、浴巾、紙杯、睡衣等可自行取用。
*大廳設有住客專用儲物櫃，在入住當天check-in時間前可寄存行李。館內還有哺乳室、投幣式洗衣機等方便客人不同需要。
交通便利度：9.1分
總和評分：8.7分
交通：JR博多車站博多口徒歩5分
參考價位：標準雙人房約19,651日幣、標準雙床房約25,747日幣
因篇幅關係，我們將於下集介紹另外5家精選飯店
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