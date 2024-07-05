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全日本最涼快的祇園祭在佐賀，來看山車入水下海！

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佐賀縣呼子町的小友祇園祭將於7月20至21日登場，是全日本極少數山車會下海的祭典！　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
佐賀縣呼子町的小友祇園祭將於7月20至21日登場，是全日本極少數山車會下海的祭典！　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】京都每年夏天的祇園祭赫赫有名，不過你可知道佐賀呼子也有「小友祇園祭」，雖然規模小、卻是全日本極少數山車會下海的祭典！

小友祇園祭以少見的「渡海山車」聞名全日本，今年將於7/20(六)、7/21(日)舉行，是當地八坂神社祈求五穀漁獲豐收、驅邪避厄而舉辦的祭典。祗園山車高約15公尺、重達3噸，裝飾得十分華麗 ，需要50位壯丁 才能靠著4根大木棒移動山車，祭典的重頭戲是在下午3點扛著山車入水下海活動，呼子町小漁村的全體居民都會來參加這項年度盛事。

◉ 小友祇園祭

・期間：2024/7/20（六）・7/21（日）

・地點：唐津市呼子町小友

・位置：https://maps.app.goo.gl/5ti91JSpGW2jeKMc6

・交通：唐津巴士中心搭呼子線在「呼子站」下車，車程約30分鐘。再轉搭計程車約5分鐘即達。

▲小友祇園祭的重頭戲是在7/20、7/21下午13點左右扛著山車入水下海。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲小友祇園祭的重頭戲是在7/20、7/21下午13點左右扛著山車入水下海。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

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