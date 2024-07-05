全日本最涼快的祇園祭在佐賀，來看山車入水下海！

暑假就要到來，還在思考要出國去哪裡玩嗎？趕快來看看這篇暑假九州跟團旅遊行程介紹吧！如果喜歡自然風光的朋友，九州地區有水前寺公園和金鱗湖等景點可以愜意漫步；如果喜歡文化建築，也可以拜訪豪斯登堡與熊本城，讓你一次感受東西文化融合的奧妙。話不多說，一起來了解一下九州有哪些特色景點吧！

2024-06-16 10:00