全日本最涼快的祇園祭在佐賀，來看山車入水下海！
【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】京都每年夏天的祇園祭赫赫有名，不過你可知道佐賀呼子也有「小友祇園祭」，雖然規模小、卻是全日本極少數山車會下海的祭典！
小友祇園祭以少見的「渡海山車」聞名全日本，今年將於7/20(六)、7/21(日)舉行，是當地八坂神社祈求五穀漁獲豐收、驅邪避厄而舉辦的祭典。祗園山車高約15公尺、重達3噸，裝飾得十分華麗 ，需要50位壯丁 才能靠著4根大木棒移動山車，祭典的重頭戲是在下午3點扛著山車入水下海活動，呼子町小漁村的全體居民都會來參加這項年度盛事。
◉ 小友祇園祭
・期間：2024/7/20（六）・7/21（日）
・地點：唐津市呼子町小友
・位置：https://maps.app.goo.gl/5ti91JSpGW2jeKMc6
・交通：唐津巴士中心搭呼子線在「呼子站」下車，車程約30分鐘。再轉搭計程車約5分鐘即達。
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