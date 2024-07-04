享受鐵道列車小旅行！ 精選長崎必搭的4台列車懶人包

【旅奇傳媒/日本部報導】日本九州以各式各樣的觀光列車聞名，其實長崎縣也擁有許多不同魅力的觀光列車或是地方鐵道等，只要搭配各交通公司推出的一日或多日乘車券，就能在效期內任意搭乘，從長崎縣的人氣觀光地到私房景點，全部一網打盡！這次精選長崎縣內4種不同的列車，行駛範圍涵蓋了縣內大部分區域，想要更深入探索長崎縣，不妨安排一趟輕鬆悠閒的列車小旅行。

路面電車不僅是長崎市的交通工具，也是觀光魅力之一。 圖：長崎市／提供

■雙星4047

雙星4047是九州最新的觀光列車之一，沿著海岸線行走於長崎與武雄溫泉之間，上下午兩條路線各異，推薦下午從長崎出發的路線，能感受到滿滿的長崎魅力。下午班次沿線會經過風光明媚的大村灣，並且在充滿懷舊風情的木造車站「千綿站」稍作停留，讓乘客下車拍照。接著行經九州最大規模的主題樂園豪斯登堡，即使不下車也能從車窗遠眺豪斯登堡歐風建築之美。

雙星4047沿線能欣賞長崎大村灣或有明海風情。

千綿站為著名的無人木造車站，為近年話題打卡點

雙星4047的另一個魅力則是車上提供的在地美食。配合午茶時間，事先預約就能品嘗到長崎市知名甜點店「MAMAN GATEAU」的現烤舒芙蕾，車內限定的販售商品則有雲仙小濱雪酪專賣店的五彩雪酪冰棒，以及諫早市出產的伊木力柑橘果汁和果凍。

在雙星4047車上品嘗長崎人氣名店「MAMAN GATEAU」現烤舒芙蕾，無須耗時排隊(圖片為示意)

・更多雙星4047介紹

■長崎市路面電車

想要最有效率又經濟實惠的方法逛長崎市，推薦利用路面電車一日乘車券，除了在觀光案內所等地購買外，電子版更有一日乘車券及24小時乘車券兩種選擇，可依照需求下載 APP 後購入。

利用路面電車玩長崎市，有效率又方便

在今年迎接開園50周年的「哥拉巴園」正舉辦春季盛典，到6月底園內都能欣賞到許多鮮花裝飾，推薦可來此體驗西洋禮服裝扮，與園內洋風建築留下長崎獨有的異國風情照。此外，在「出島」也提供和服租借，除了出島的和風建築外，也能到市內如眼鏡橋等觀光景點拍下許多紀念照。

出島的和服樣式摩登，快速的著裝時間節省旅行時間

哥拉巴園內保留許多洋風建築，圖為舊三菱第二船塢。

・路面電車一日/24小時乘車券(電子版)

・出島和服租借

■島原鐵道

島原鐵道為前往島原半島的重要路線，利用島鐵 FREE PASS 1日券或2日券，就能在期間內任意搭乘島原鐵道、島原巴士、渡輪，享受恬靜的田園之旅。島原鐵道更推出周末運行的島鐵 Cafe Train，從諫早站出發前往島原站，一邊欣賞窗外的山海風光，一邊悠閒品嘗提供當地店家所提供的車內限定甜點或美食。途中會在人氣「大三東站」短暫停留，這裡號稱離海最近的無人站，也是近來廣告取景的新寵兒。

搭乘周末運行的島鐵 Cafe Train，來一趟悠閒的島原之旅

臨海的大三東站風景優美，吸引許多企業來此拍攝廣告

另外，為了慶祝島原城築城400周年，島鐵 Cafe Train新推出「和日旅」方案，除改搭配和風茶點外，抵達後還有島原城武將前來迎接，並且陪同導覽島原城下町。

由島原武將帶領遊客一起逛島原城，格外有意思

・島鐵FREE PASS介紹

・預約島鐵Cafe Train

■松浦鐵道

搭上充滿懷舊氣氛的松浦鐵道，來趟長崎縣北部小旅行吧！一日乘車券可以在車站或是列車上購買外，也能下載APP購買，非常方便。

松浦鐵道充滿地方支線的質樸魅力

從佐世保站出發，在經過佐世保中央站後，你一定會驚訝於一瞬間就抵達下一站中佐世保站，因為這兩站間的距離可是日本車站間最短的距離，僅僅只有200公尺！位於江迎鹿町站附近的「壽福寺」，以期間限定的逆新綠及逆紅葉話題美景，成為打卡新景點。

不論新綠或是紅葉季節都十分受歡迎的壽福寺

來到日本最西端的「田平平戶口站」，別忘了領取最西端到達證明書。從這裡可前往平戶市旅行，亦可在附近的人氣名店「萬福」品嘗生魚片吃到飽的定食，再至平戶瀨戶市場購買伴手禮、在展望台眺望平戶大橋海景。

從田平公園眺望大紅色平戶大橋的風景

・松浦鐵道一日乘車券

・壽福寺

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