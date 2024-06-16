【2024日本九州暑假跟團懶人包】3條九州親子友善跟團路線必去，趁暑假來一趟深度旅行！

暑假就要到來，還在思考要出國去哪裡玩嗎？趕快來看看這篇暑假九州跟團旅遊行程介紹吧！如果喜歡自然風光的朋友，九州地區有水前寺公園和金鱗湖等景點可以愜意漫步；如果喜歡文化建築，也可以拜訪豪斯登堡與熊本城，讓你一次感受東西文化融合的奧妙。話不多說，一起來了解一下九州有哪些特色景點吧！

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🌏福岡暑假跟團旅遊行程推薦

由布金鱗湖 圖:業主提供

【動感九州】企鵝水族館、別府纜車、野生動物園、叢林巴士、溫泉五日

📌 行程總覽

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👓行程特色

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✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:10 桃園機場 → 11:20 福岡機場

【回程 - 長榮航空】12:20 福岡機場 → 13:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

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👑價格：👉 登入會員享39501起/人





🌊大分暑假跟團旅遊行程推薦

【優惠九州】由布院之森、水族館、空中纜車、和牛長腳蟹吃到飽、雙溫泉五日

別府空中纜車 圖:業主提供

👓行程特色

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】14:40 桃園機場 → 18:05 福岡機場

【回程 - 中華航空】19:10 福岡機場 → 20:35 桃園機場

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【去程 - 長榮航空】15:10 桃園機場 → 18:20 福岡機場

【回程 - 長榮航空】19:10 福岡機場 → 20:35 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

👑價格：👉 登入會員享36531起/人





🗻熊本暑假跟團旅遊行程推薦

【高雄九州】湯布院、金鱗湖、懷舊豆田町、太宰府天滿宮、溫泉四日、高雄直飛

阿蘇火山 圖:業主提供

📌 行程總覽

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👓行程特色

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✈️ 航班資訊

【去程 - 虎航】13:20 高雄機場 → 17:05 福岡機場

【回程 - 虎航】18:05 福岡機場 → 19:55 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

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🏯價格：👉 登入會員享特價21681起/人





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