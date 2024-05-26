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不限時草莓吃到飽！四國最大觀光農園採果趣 搭海岸列車探訪懷舊小鎮

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

高知縣南國市鄰近高知市，坐擁全四國最大的觀光農園，高知最大花果樂園西島園藝團地不但有大好評採草莓吃到飽、還不限時！草莓季由1月到6月初。得天獨厚坐擁全日本日照時間最長、氣候溫暖、水質佳，全年產出哈密瓜、西瓜，四季花果輪番上陣，超人氣「哈密瓜尾巴」天天吃得到！還有各種繽紛果物甜點、輕食，並嚴選高知各地農特產、伴手禮

續探芳鄰香美市的「南國秘境」龍河洞，名列「日本觀光百景」，與岩手縣的龍泉洞、山口縣的秋芳洞並列為日本三大鐘乳洞，擁有長達1.75億年的古老歷史，全長4公里，洞穴內保有彌生人的居住遺跡，被指定為國家天然紀念物及史蹟。龍河洞規劃有觀光行程、冒險行程和西本洞行程，讓遊客闖進地心的神秘世界，體驗大自然的鬼斧神工。

被譽為「土佐夏威夷」的香南市夜須，宛如南國海洋樂園。香南市是「麵包超人」作者柳瀨嵩的故鄉，在此可搭乘懷舊趣味特色觀光列車―土佐黑潮鐵道「後免―奈半利線」，沿著太平洋海岸行駛，從列車俯視海岸美景！從高知縣東部南國市的「後免站」到奈半利町的「奈半利站」共設有20個車站，站站有特色，車身和車站都彩繪有柳瀨嵩操刀的動漫人物！

從「後免奈半利線」赤岡站步行約5分鐘，可輕鬆探訪香南市「赤岡町」的懷舊港町小鎮，昔日為江戶時期的重要航道，至今仍保有復古的倉庫、商家、老街等歷史感的建築。高知自古被稱作「酒豪王國」，老街上的百年老牌高木酒造名列高知「土佐18酒造」，代表品牌有「豐能梅」和「土佐金藏」，「豐能梅」更是在地「泥目祭」的指定用酒，「高木酒造」行銷至全日本並屢獲日本及世界比賽肯定，堪稱「日本之光」！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
▲未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

在高知的最後一站推薦高知市的土佐之鄉，一站買齊高知縣內34個市町村土特產、伴手禮！「土佐之鄉」為大型複合式設施，規劃有高知縣各地區特產旗艦店「AGRI COLLETTO」、JA農夫超市、假日市集和大型生活超市「SUNNY MART」，徒步範圍內有藥妝店和日本四國首家、唯一的蔦屋書店，從新鮮蔬果、農產加工品、點心美食、生活雜貨、特色伴手禮、藥妝等一應俱全。

　

景點資訊

西島園藝團地

網址：www.nishijima.or.jp/lng/tc/

時間：09:00-17:00

　

龍河洞

網址：https://ryugadou.or.jp/chinese-tw/

時間：3/1～11月底08:30-17:00（最終入洞時間），12/1～2月底08:30-16:30（最終入洞時間）。「西本洞／水之洞窟」開洞期間：4/29～10/31。

　

土佐黑潮鐵道「後免―奈半利線」

網址：www.tosakuro.com/yataro

　

高木酒造

網址：toyonoume.com

時間：09:00-17:00

　

土佐之鄉

網址：tosanosato.jp

時間：JA農夫超市09:00-19:00，AGRI COLLETTO：SHOP&外帶10:00-19:00、餐廳10:00-20:00。

　

高知蔦屋書店

網址：store.tsite.jp/kochi/

時間：09:00-22:00，不定休（各店鋪營業時間詳見官網）

　

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