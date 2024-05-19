TOP5 福岡必住民宿清單！近博多／天神站／福岡巨蛋 逛街只需5分鐘可達
說道福岡，大家肯定想到的是屋台文化以及九州之美吧～一生有機會一定要來一趟福岡之旅！或許大家還在煩惱福岡住宿怎麼挑選？AsiaYo非常貼心精選了TOP5福岡必住民宿，大家快來看看有哪一些吧~
福岡精選住宿：博多👉CANAL RISE
✔️房內可烹煮 ✔️沙發 ✔️洗衣機 ✔️浴缸
前往天神區逛街只需5分鐘就可抵達，最多可以8人，是親朋好友一起出遊的住宿首選！
💡附近地標：拉麵競技場 - 319 公尺、博多運河城 - 338 公尺、福岡市營 天神南站- 564公尺、福岡市營 中洲川端站 - 627 公尺
福岡精選住宿：天神站👉Randor酒店式公寓 福岡Annex
✔️房內可烹煮 ✔️陽台 / 露台 ✔️洗衣機 ✔️浴缸
房間格局大，旅客們可以有個舒適的環境休憩，距離最近的西鐵平尾站只有562 公尺，走路一下就到。
💡附近地標：拉麵競技場 - 1.63公里、ACROS Fukuoka Foundation - 1.63公里、西鐵 西鐵平尾站- 562公尺、西鐵 藥院站 - 562公尺
福岡精選住宿：大濠公園👉 Rakuten STAY 福岡藥院-2
✔️家庭投影機 ✔️沙發 ✔️洗衣機 ✔️冰箱
這間酒店式公寓最多可以容納8人，並且提供投影機使用，享受與家人朋友的悠閒時刻。
💡附近地標：拉麵競技場 - 1.42公里、博多運河城 - 1.62公里、西鐵 西鐵平尾站- 391公尺、福岡市營 藥院站 - 848公尺
福岡精選住宿：福岡巨蛋👉Rakuten STAY 博多祇園-8
✔️家用投影儀 ✔️桌子 ✔️浴缸 ✔️冰箱
喜歡參與日本祭典的看過來，這裡距離博多咚打鼓祭典走路10分鐘，超級方便~千萬不能錯過喔！
💡附近地標：博多町家鄉土館 - 556公尺、櫛田神社 - 635公尺、福岡市營 吳服町站- 209公尺、福岡市營 千代縣廳口站 - 471公尺
福岡精選住宿：博多運河城👉The BREAKFAST HOTEL福岡中洲
✔️閱讀燈 ✔️按摩室 ✔️浴缸 ✔️冰箱
距離中洲川端站只有164 公尺一下就到，飯店還有按摩室，讓您體驗渡假的美好時光。
💡真實旅客評價：4.8/5.0 飯店離車站很近很方便，也有便利商店跟很多餐廳，與一般日本飯店相比，房間較大，非常舒適和乾淨，非常推薦
💡附近地標：櫛田神社 - 331公尺、博多町家鄉土館 - 401公尺、福岡市營 中洲川端站- 164公尺、福岡市營 吳服町站 - 600公尺
聽完了關於福岡住宿的介紹，你是不是有點小心動呢~那就快來規畫一趟福岡之旅吧！偷偷告訴你們在AsiaYo平台上預訂，可以享有超值優惠，讓您的旅遊品質更上一層樓喔~
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