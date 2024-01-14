長崎賞燈會、泡溫泉！ 2024「皇帝遊行」由福山雅治擔綱演出

在日本也可以看到燈會！日本九州的長崎燈會擁有30多年歷史，為長崎冬天增添繽紛色彩，今年的「皇帝遊行」的皇帝一角由人氣明星「福山雅治」擔綱演出，眾所矚目，今年冬天不妨來長崎看燈會、泡溫泉！

長崎燈會在每年農曆春節期間舉辦，以長崎新地中華街為首。圖片來源｜長崎縣觀光連盟

長崎燈會 長崎的夜晚更美

2024年2月9日～2月25日

長崎燈會在每年農曆春節期間舉辦，以長崎新地中華街為首，在市中心各處會裝飾上多達1萬5千個燈籠，一盞盞亮晃晃的燈籠為長崎冬天增添許多繽紛色彩。

「長崎燈會」起源於新地中華街，首次舉行為1987年，並因受到遊客歡迎，1994年起開始擴大規模舉行，成為全國性知名盛會。

長崎燈會最具代表性景點眼鏡橋所在的中島川上，掛著一串串黃澄澄有如滿月的燈籠。圖片來源｜長崎縣觀光連盟

長崎燈會中，最大的亮點就是裝飾在新地中華街、湊公園、眼鏡橋等地，多達約1萬5千個色彩鮮豔的燈籠以及各種造型花燈，將長崎的夜晚點綴得五彩繽紛。燈會期間中，各種活動也精采展開，包括舞龍表演、皇帝遊行、媽祖出巡等，同時在各個會場也有多種主題花燈展示，整個長崎市中心張燈結綵好不熱鬧。

造訪長崎燈會，推薦必看兩處燈籠裝飾。首先是代表性景點眼鏡橋所在的中島川上，掛著一串串黃澄澄有如滿月的燈籠，河川中則漂浮著蓮花、天鵝等的花燈裝飾。另外則為新地中華街旁的銅座川，這裡掛滿了粉紅色燈籠，倒映在水面更顯夢幻。而單身男女來此，更別忘記前往濱町商店街，這裡擺設了月下老人的花燈，可購買到長崎燈會特製的紅線御守，說不定就在逛燈會期間，遇上命中注定的另一半！

皇帝遊行的靈感來自中國清朝時期皇帝和皇后一起上街與民眾一起慶祝新年，以皇帝和皇后的御駕為中心，加上旗隊和槍隊，穿著華麗盛裝展開遊行，繼去年由日本LDH旗下美聲男團DEEP SQUAD中的DEEP YUICHIRO扮演皇帝後，今年則由出身長崎的人氣男星福山雅治擔綱演出皇帝，消息一出，預料將吸引更多遊客共襄盛舉。

長崎燈會官網

雲仙溫泉裊裊的水蒸氣透出地表彷彿身處地獄。圖片來源｜長崎縣觀光連盟

雲仙溫泉「雲仙地獄」為特色

小濱溫泉泡足湯、看夕陽

九州素有「溫泉天國」之稱，在長崎最蔚為人知的溫泉勝地是島原半島。島原半島地區特別推薦「雲仙溫泉」及「小濱溫泉」兩處。雲仙溫泉鄰近雲仙岳火山，地層下的岩漿仍繼續活動，裊裊的水蒸氣透出地表彷彿身處地獄，在溫泉街上就能參觀「雲仙地獄」景點。

小濱溫泉則面對著橘灣，因源泉溫度高達105度，而設置了日本第一長的105公尺足湯設施，是當地一大亮點。這裡能一邊泡著足湯，一邊欣賞入選夕陽百選的彩霞海景。

特別推薦位於長崎市伊王島上的「i＋Land nagasaki」，汲取源自地下1,180公尺富含多種效能天然溫泉，打造出大型SPA主題樂園「Ark Land Spa」，並且提供各種療癒身心的療程，能在此玩上一天不厭倦！

位於長崎市伊王島上的「i＋Land nagasaki」，打造出大型SPA主題樂園「Ark Land Spa」。圖片來源｜長崎縣觀光連盟

福岡～長崎高速巴士套票免費領取延長

因活動開始以來大獲好評，「福岡～長崎‧佐世保‧豪斯登堡高速巴士套票」免費領取的兌換期間，從原本的2023年12月31日延長至2024年2月18日。套票包含了3張單程高速巴士票券以及１張單程路線公車票券，分別購買要價超過7,340日圓，透過活動不僅能大幅節省交通費用，還能大玩特玩長崎！

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by方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300476