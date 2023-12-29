快訊

愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

不爽當年照片變成哏圖！ 「惡龍」張錫銘獄中發聲明了

房價太高想先幫孩子「存房」 網不看好：除非買在1地才有價值

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱烈好評！ 佐賀縣免費搭巴士 1月每週三、日開放無料搭乘

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
前往台灣觀光客最愛的祐德稻荷神社，1月每周三、日搭乘祐德巴士統統可享免費。　圖：佐賀觀光連盟／提供
前往台灣觀光客最愛的祐德稻荷神社，1月每周三、日搭乘祐德巴士統統可享免費。　圖：佐賀觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本佐賀縣於今年初實施、受到熱烈好評的「佐賀巴士周遊免費日（さがバスまるっとフリーDAY）」，將於2024年再度展開！凡是在1月的每週三和週日，搭乘佐賀縣內行駛的8間巴士公司或社區巴士，不論從哪裡上車，只要是在佐賀縣內站牌下車，通通不用車票錢！

▲「佐賀巴士周遊免費日(さがバスまるっとフリーDAY）」將於2024年1月每週三和週日展開。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲「佐賀巴士周遊免費日(さがバスまるっとフリーDAY）」將於2024年1月每週三和週日展開。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▌「佐賀巴士周遊免費日」快速掃描

■ 實施期間：2024年1月每週三及週日

　免費搭乘日共9天為：1/3（三）1/7（日）1/10（三）1/14（日）1/17（三）1/21（日）1/24（三）1/28（日）1/31（三）

■ 免費路線巴士公司有哪些？怎麼搭？

1. 只要在佐賀縣內巴士站下車，車資即可免費；佐賀縣內上車，縣外下車則不符合免費資格。

2. 佐賀縣內運行的昭和巴士、佐賀市營巴士、祐德巴士、西鐵巴士佐賀、西肥巴士久留米、JR九州巴士、JOIX巴士、縣內各市町運行的社區巴士等，都是免費對象。※部分預約型共乘接駁計程車不在免費對象內。

3. 巴士免費日搭車無需事先預約、上下車不需刷IC卡，但若之後預計在佐賀縣外下車時則必須刷過精算機。

4. 高速巴士不在免費範圍內，例如從福岡直達伊萬里車站的昭和巴士伊萬里號、與JR九州巴士直達嬉野的嬉野號。

5. 除「佐賀市營巴士」外，上車時需抽取整理券（IC卡使用者除外）。

▌ 推薦前往 6 大定番景點可搭

① 呼子朝市：從唐津巴士中心（大手口）搭乘昭和巴士約30分鐘就能抵達。

② 伊萬里御用秘窯「大川內山」：從伊萬里車站搭西肥巴士前往大川內山，約19分鐘。

③ 祐德稲荷神社：從肥前鹿島車站前的2號站牌搭祐德巴士前往祐德稻荷神社約12分鐘。

④ 鳥栖 Premium Outlet：從鳥栖車站搭西鐵巴士前往約15分鐘。

➄  嬉野溫泉：從武雄溫泉車站南口搭JR九州巴士約36分鐘即可抵達。

⑥ 佐賀城本丸歷史館：從佐賀車站巴士中心搭佐賀市營巴士前往佐賀城跡站下車即可抵達。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

九州 溫泉 稻荷神社

延伸閱讀

北海道巴士與轎車相撞9人送醫 車內有大陸人士、10歲以下孩童

睽違四年台北車展回歸 和泰氫能巴士首亮相

安全可靠的氫能移動方案 TOYOTA首款氫能巴士 H2 City Gold登台

區域立委激戰區近一打 林佳龍：策略是衝高投票率

相關新聞

佐賀夢幻美！ 看吉野里歷史公園魔幻點燈 回到遠古彌生時代

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】歲末年終是欣賞日本各地點燈秀的好時節！就連位於佐賀縣神埼郡吉野里町的彌生時代遺址「吉野里歷史公園」都有美麗的亮燈活動〜「吉野里光之響2023」可以欣賞魔幻奇景。 「吉

睽違4年完整規模登場！福岡「筑後川煙火大會」線上也能看

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】抓住夏天的尾巴，快到日本九州感受夏日祭典魅力吧！福岡縣久留米市的夏季經典活動「筑後川煙火大會」，是西日本數一數二的煙火盛事，今年將在8/27盛大登場。 跨越疫情陰霾，

日本九州住宿新選擇！ 喜來登飯店首次插旗「鹿兒島」 會員休息室24小時開放

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本九州地區擁有絕佳溫泉與在地美食，並且自台灣搭乘飛機只要2小時左右就能抵達，深受訪日遊客喜愛，是訪日旅遊與計劃重遊的熱門地點。 今年5月中旬剛開幕的「鹿兒島喜

哈日吃貨注意！日本,「九州鐵道便當大賞」TOP10 最佳大獎有故事

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛吃日本的鐵道便當嗎？JR九州日前睽違6年再次舉辦「九州車站便當大賞」，來自九州7縣共51款鐵道便當針對「味道」、「細節與鄉土感」、「豐盛程度」、「包裝」、「價格」五

一年四季都有美景可賞！ 九州必搭「別府鶴見岳纜車」 10分鐘空中漫步飽覽CNN票選美景

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎念 來到九州別府除了知名的八大地獄巡禮之外，有個小菲個人很喜歡也相當推薦的景點——♥別府鶴見岳纜車♥。在高原站搭乘大型纜車上山～沿途可以飽覽整個大分縣及別府的美景，1

大啖海鮮+草莓吃到飽！日本5大「佐賀親子旅行」推薦景點 最美圖書館、室內樂園玩到不想回家

【旅奇傳媒/日本部報導】今年4月台灣虎航直飛佐賀機場航線復航，加上2022年西九州新幹線開通，從福岡前往佐賀也十分方便！佐賀不僅有山海美景、豐富海鮮，還有溫泉可享受，在寬廣的鄉下最適合帶孩子一起同遊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。