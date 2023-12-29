熱烈好評！ 佐賀縣免費搭巴士 1月每週三、日開放無料搭乘

【旅奇傳媒/日本部報導】日本佐賀縣於今年初實施、受到熱烈好評的「佐賀巴士周遊免費日（さがバスまるっとフリーDAY）」，將於2024年再度展開！凡是在1月的每週三和週日，搭乘佐賀縣內行駛的8間巴士公司或社區巴士，不論從哪裡上車，只要是在佐賀縣內站牌下車，通通不用車票錢！

▲「佐賀巴士周遊免費日(さがバスまるっとフリーDAY）」將於2024年1月每週三和週日展開。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▌「佐賀巴士周遊免費日」快速掃描

■ 實施期間：2024年1月每週三及週日

免費搭乘日共9天為：1/3（三）1/7（日）1/10（三）1/14（日）1/17（三）1/21（日）1/24（三）1/28（日）1/31（三）

■ 免費路線巴士公司有哪些？怎麼搭？

1. 只要在佐賀縣內巴士站下車，車資即可免費；佐賀縣內上車，縣外下車則不符合免費資格。

2. 佐賀縣內運行的昭和巴士、佐賀市營巴士、祐德巴士、西鐵巴士佐賀、西肥巴士久留米、JR九州巴士、JOIX巴士、縣內各市町運行的社區巴士等，都是免費對象。※部分預約型共乘接駁計程車不在免費對象內。

3. 巴士免費日搭車無需事先預約、上下車不需刷IC卡，但若之後預計在佐賀縣外下車時則必須刷過精算機。

4. 高速巴士不在免費範圍內，例如從福岡直達伊萬里車站的昭和巴士伊萬里號、與JR九州巴士直達嬉野的嬉野號。

5. 除「佐賀市營巴士」外，上車時需抽取整理券（IC卡使用者除外）。

▌ 推薦前往 6 大定番景點可搭

① 呼子朝市：從唐津巴士中心（大手口）搭乘昭和巴士約30分鐘就能抵達。

② 伊萬里御用秘窯「大川內山」：從伊萬里車站搭西肥巴士前往大川內山，約19分鐘。

③ 祐德稲荷神社：從肥前鹿島車站前的2號站牌搭祐德巴士前往祐德稻荷神社約12分鐘。

④ 鳥栖 Premium Outlet：從鳥栖車站搭西鐵巴士前往約15分鐘。

➄ 嬉野溫泉：從武雄溫泉車站南口搭JR九州巴士約36分鐘即可抵達。

⑥ 佐賀城本丸歷史館：從佐賀車站巴士中心搭佐賀市營巴士前往佐賀城跡站下車即可抵達。

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