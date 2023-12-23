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無奇不有！ 日本佐賀縣酒造中竟藏有「河童木乃伊」，太酷了！

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【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：蔡雅雯／攝影、旅奇傳媒
【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：蔡雅雯／攝影、旅奇傳媒

走進松浦一酒造參觀空間最深處，就是河童木乃伊的保存所在。許多海內外遊客特別前來參觀。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
走進松浦一酒造參觀空間最深處，就是河童木乃伊的保存所在。許多海內外遊客特別前來參觀。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】佐賀真是無奇不有，居然酒造中藏有「河童木乃伊」！

▎河童木乃伊是傳家之寶？

創業於1716年的「松浦一酒造」，家族中世世代代流傳著一個秘密，「我們家裡藏著非常稀有珍貴的寶物。」但究竟是甚麼？口耳相傳到第17代，還是沒有人知道。一直到50多年前，為了更換老房子的屋頂，木工在樑柱上發現了用繩子綑綁紮實的箱子，打開箱蓋一看，居然是有著不可思議形狀的木乃伊！

把箱子的灰塵拍打掉，又發現寫著「河伯」兩個字，追查許久後除了河伯可能是河童的古字外，再也沒有其他線索。但這肯定就是家族中代代相傳的神祕寶物。從此河伯 （河童木乃伊）就成為守護松浦一酒造的水神，被恭放於神桌虔敬祭拜著。

▲河童木乃伊是松浦一酒造的傳家之寶。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
▲河童木乃伊是松浦一酒造的傳家之寶。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▲松浦一酒造所有商品一字排開，田尻社長說台灣人最愛梅酒品項（圖左4、5），共兩款，分別使用南高梅和古城梅去釀造，基底是自家釀的日本酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：蔡雅雯／攝影
▲松浦一酒造所有商品一字排開，田尻社長說台灣人最愛梅酒品項（圖左4、5），共兩款，分別使用南高梅和古城梅去釀造，基底是自家釀的日本酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：蔡雅雯／攝影
▲松浦一酒造所有商品一字排開，田尻社長說台灣人最愛梅酒品項（圖左4、5），共兩款，分別使用南高梅和古城梅去釀造，基底是自家釀的日本酒。【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】　圖：蔡雅雯／攝影

▎可以免費參觀和試飲

擁有超過300年歷史的松浦一酒造，也公開  #河童木乃伊 於酒藏參觀行程中。從歷史悠久的古民宅、到昭和30年代留下的製酒道具、及昔日的農業機器等，當然還有酒藏主人精心收藏的各種河童小物，只要在酒藏營業時間前來，都可自由免費參觀。事先預約的話，還有人會導覽講解 (限日文)。

松浦一酒造也提供免費試飲，不僅清酒好評，隱藏版梅酒的美味據說很讓人驚艷。【禁止酒駕；酒後不開車，安全有保障。】

《松浦一酒造》

・地址：佐賀縣伊萬里市山代町312

・時間：9:00～17:00，全年無休

・電話：+81-955-28-0123　 

・官網：http://www.matsuuraichi.com/

・交通：搭乘松浦鐵道於楠久站下車，徒歩8分鐘即達。

太酷了！日本佐賀縣酒造中竟藏有河童木乃伊！？【圖 / 旅奇傳媒】
太酷了！日本佐賀縣酒造中竟藏有河童木乃伊！？【圖 / 旅奇傳媒】
▲松浦一酒造社長田尻泰浩（左）和親切的田尻佳代大姐，他們異口同聲說：歡迎台灣朋友來玩。　圖：蔡雅雯／攝影

※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。

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