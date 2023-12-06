辦公室大公開！人氣漫畫主角「島耕作」當上佐賀縣副縣長 日本觀光行銷出新招

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】記得曾經風靡一時的日本經典漫畫「島耕作系列」嗎？這套漫畫不僅連載40年，系列銷售更超過4700萬本。佐賀縣為了宣傳觀光再出新招，特別邀請人氣漫畫主人公島耕作就任佐賀縣副縣長，即日起更在佐賀縣政府大樓舉辦「島耕作執務室大公開展」，預計將展出至12月19日。入場免費。來場者皆可獲贈島根作副縣長的名片，寫信去名片上的 email 問候，還有可能收到回信呢！

▲佐賀縣島耕作副縣長辦公室展場模樣。 圖：佐賀縣／提供

▲來場者可拿到佐賀縣島耕作副縣長的名片。 圖：佐賀縣／提供

『副縣長島耕作の執務室大公開展』重點快速掃描

・POINT 1：「佐賀縣副縣長 島耕作」回溯過往歷史展

今年迎接連載40週年的『島耕作系列』漫畫，在此展出島耕作就任佐賀副縣長前的所有人生軌跡、以及佐賀縣歷史的簡介。

・POINT 2：連載40周年企劃之複製原畫展

期間限定展出作者弘兼憲史的原畫作11件。紀念連載40周年，展出複製畫作。

・POINT 3：Live2D 島耕作

使用Live2D的技術，讓主人公島耕作實際講話動作登場，讓來場者都能跟真實看到島耕作本人。

・POINT 4：島耕作的印章

島耕作就任副縣長所使用的印章。可以自行蓋在專用白紙上，收集島耕作副縣長的蓋章。

・POINT 5：來場者抽獎小禮物

現場填問卷就有機會抽中島耕作插畫作品一幅。

▍ 佐賀縣副縣長 島耕作執務室大公開展 ▍

．期間：2023年11月27日（一）～12月19日（二）

．時間：週一～週五 9:00～18:00 / 週六、週日、國定假日 9:30〜18:00

．會場：佐賀縣政府 縣廳 CLASS 舊知事室（舊館2樓）

．門票：免費（無須預約）

．官網：https://sagaprise.jp/fukuchiji_shimakosaku/office/

．交通：JR「佐賀站」 徒歩約20分、巴士「縣廳前」站下車徒歩約1分

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