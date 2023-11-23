自由行玩得更便利！ 佐賀市推出「觀光周遊巴士1日護照」
【旅奇傳媒/日本部報導】來日本佐賀市觀光想知道要怎麼玩得更優惠、更便利，那你絕對不能錯過這個好消息。自由行來到佐賀市觀光，沒有自駕的話在市內移動搭乘巴士是最方便的，即日起佐賀市推出觀光周遊護照一日券「SAGABAI 1DAY PASSPORT」，護照內容包含了佐賀熱氣球博物館參觀券（500日圓）、大隈重信紀念館入館券（330日圓）、佐賀市營巴士指定區域 FREE 1日乘車券。
另外，在佐賀工房熱氣球博物館店、肥前通仙亭、開運佐賀惠比壽 STATION 等地方出示護照可以獲得一些小禮物或優惠喔！
以下是1日護照巴士任意搭乘的區域圖，仔細看看其實有不少景點都可以抵達，以佐賀站為中心，往下走有吳服元町 (舊古賀銀行)、佐賀城本丸歷史館、佐賀熱氣球博物館；往上走可以到YOUMETOWN 佐賀，這裡是座小型的購物中心，想要小小血拚一下，也可以搭巴士來這裡。
※如果怕搭錯車，注意巴士或站牌都會有標記「SAGABAI 1DAY PASSPORT」的圖樣喔！
◆ 佐賀市觀光周遊護照「SAGABAI 1DAY PASSPORT」
・販售場所：佐賀市觀光案內所（JR佐賀站內）、佐賀市觀光交流 PLAZA
・價格：900日圓
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