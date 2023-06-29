日本九州住宿新選擇！ 喜來登飯店首次插旗「鹿兒島」 會員休息室24小時開放
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本九州地區擁有絕佳溫泉與在地美食，並且自台灣搭乘飛機只要2小時左右就能抵達，深受訪日遊客喜愛，是訪日旅遊與計劃重遊的熱門地點。
今年5月中旬剛開幕的「鹿兒島喜來登飯店」為喜來登系列首次插旗鹿兒島的飯店設施，正前方就是鹿兒島市電的停靠站，距離櫻島、城山公園或鹿兒島灣等知名景點車程約10分鐘，距離鹿兒島機場車程則僅需30分鐘，無論非自駕或自駕來住都相當方便。
裝潢風格主打呈現鹿兒島的自然美，全館228間客房都是景觀客房，分為飽覽櫻島美景或是鹿兒島市景。市景雙人房或雙床房每人每晚17,090日圓起；櫻島景觀雙人房或雙床房則每人26,165日圓起。
◎ 鹿兒島縣 鹿兒島喜來登飯店
‧ 交通：鹿兒島市電「武之橋」站徒步約1分鐘；JR鹿兒島中央站車程約10分鐘。
‧ 地址：鹿兒島縣高麗町43-15
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