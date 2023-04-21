哈日吃貨注意！日本,「九州鐵道便當大賞」TOP10 最佳大獎有故事
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也愛吃日本的鐵道便當嗎？JR九州日前睽違6年再次舉辦「九州車站便當大賞」，來自九州7縣共51款鐵道便當針對「味道」、「細節與鄉土感」、「豐盛程度」、「包裝」、「價格」五大面向進行綜合審查。
最終結果由鹿兒島縣JR嘉例川站的「靜待花開之站嘉例川」奪下最佳大獎殊榮，也公佈TOP10榜單供饕客參考，下趟九州旅行哪些鐵道便當不可錯過？一次告訴你！
最佳大獎：靜待花開之站嘉例川
「靜待花開之站嘉例川」便當內部匯聚鄉土好滋味，外包裝則傳遞出JR嘉例川站的濃厚懷舊風情。保護筷子的紙套同時也是介紹便當內容物的菜單，當中詳細記載每一品項的故事，讓旅人在品嘗便當的同時，能夠沉浸於旅遊情懷中，因而受到好評奪下最佳大獎！
大獎：山菜雞飯
JR新玉名站的「山菜雞飯」是販售許久的經典長青商品，加入秘傳醬汁的熊本縣產雞肉豪放鋪在山菜壽司上方，互相搭配成為絕妙美味！常態發揮出安心又安定的好滋味，奪下大賞肯定。
大獎：相當好吃!!薩摩黑膳便當
薩摩黑膳便當以鹿兒島黑豬、黑米、黑醋等代表性的「黑」食材為主軸，富含食物纖維與多酚之外，烹調上注重低卡、低鹽等健康指標。無論內容或外包裝設計都展現出搶眼且主題性明確的黑色，有趣的商品名也受到好評。
特別審查員獎：折尾名物雞肉飯
折尾雞肉飯是從日本大正時代流傳至今，擁有百年以上歷史的經典美食，「折尾名物雞肉飯」使用經典款木片便當盒盛裝，展現出十足懷舊風情。雞肉飯正上方鋪滿雞肉肉臊、蛋絲與海苔絲，三色造型相當搶眼。
優秀獎
入列優秀獎則共有6款便當，分別為：
・雞肉飯（佐賀縣・JR江北站）
JR江北站的雞肉飯便當（かしわめし）本次為首次參賽，使用佐賀縣產食材製作，美味的佐賀米以雞骨湯烹調，再加上甜辣口味的雞肉肉臊、蛋絲、海苔與紅薑等，色調繽紛美味又吸睛。
・火山便當（長崎縣・島原站）
長崎縣的島原半島由火山活動形成，擁有肥沃土壤、富含礦物質的湧水與美味海鮮，2021年才登場的火山便當以此淵源命名。主打三大特徵：只使用島原半島食材製作、加入以火山熔岩為靈感的勾芡醬汁與盛裝方式如火山般豐盛、享用前能閱讀介紹火山與食材關聯性的菜單。
・長崎中華便當山茶花（長崎縣・JR長崎站）
以長崎代表性花卉山茶花命名的長崎中華便當山茶花，展現出異國風情濃厚的長崎中華風味，包含青椒炒肉絲、海鮮時蔬、春捲、特製炸雞、長崎什錦炒麵與白飯，內容物相當豐富！
・赤牛迷你便當（熊本縣・JR阿蘇站）
熊本阿蘇宏偉自然環境中培育出的赤牛，具備肉質軟嫩、沒有多餘脂肪等特徵。赤牛迷你便當鋪滿厚切赤牛肉，再加上溫泉蛋點綴，展現食材本身的純粹美味，光看就讓人食指大動。
・櫻島火山灰魚乾便當（鹿兒島縣・JR鹿兒島中央站）
櫻島火山灰魚乾便當由日本知名飲食教育料理家梛木春幸研發企劃，是JR鹿兒島中央站相當熱門的一款鐵道便當。便當內的主角魚乾經過櫻島火山灰處理後，不僅沒有魚腥味、還讓美味程度更添一筆！
・百年旅行物語嘉例川（鹿兒島縣・JR嘉例川站）
百年旅行物語嘉例川是2004年為搭配JR九州特急列車「隼人之風」而推出的鐵道便當，米飯使用香菇與竹筍烹煮，上方鋪上以嘉例川原木栽培的香菇與滷竹筍，再搭配鹿兒島鄉土料理「がね(GANE／類似什錦炸餅)」的天婦羅、嘉例川可樂餅等多種小菜，樸實的美味曾多次入選JR九州鐵道便當排行榜！
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