一年四季都有美景可賞！ 九州必搭「別府鶴見岳纜車」 10分鐘空中漫步飽覽CNN票選美景

來到九州別府除了知名的八大地獄巡禮之外，有個小菲個人很喜歡也相當推薦的景點——♥別府鶴見岳纜車♥。在高原站搭乘大型纜車上山～沿途可以飽覽整個大分縣及別府的美景，10分鐘的空中漫步，一年四季都能欣賞到不同的美，春天賞櫻／杜鵑、夏天滿山翠綠夜景迷人、秋天賞楓紅、冬天可賞雪景。抵達山頂之後若有體力可以在山上繞一圈尋找七福神的蹤影，天氣好時上山所看到的景觀還被CNN票選為全日本31美景之一，相當推薦喔！！！

因為我們這次是包車旅遊，所以沒特別介紹大眾交通的搭乘方式，基本上在纜車站底下就可以看到亀の井巴士的車站，從別府駅西口過來大約20分鐘的車程其實還算方便，但就是巴士的班次較少，所以要稍微注意一下遊玩的時間喔！！

這次來九州其中一天小菲選擇包車玩別府和由布院，原本行程裡最後一站要去九州夢大吊橋，但考量到拉車的距離所以決定直接取消，改成在由布院待久一點。開車的姐姐在經過別府鶴見岳空中纜車時就問我們想不想上去看一下，聽到有纜車然後風景很美，當然二話不說答應啦，哈！

搭乘纜車上山的時間不過就是短短的十分鐘，但因為在這十分鐘內可以看到迷人的風景，所以日本人就把這趟纜車之旅取了個［十分鐘的空中散步］，聽起來是不是既浪漫又可愛呢！！

纜車站外面有縮小版的纜車模型可以拍照。

小球在這裡拍了好幾張照，邊拍還邊說下一站日本，下一站澳門，當列車長當得很開心啊！！

售票處旁有販售許多九州大分的紀念品。

超可愛的造型熊本熊礦泉水，後來忍不住買了一罐～水喝起來並沒有特別甜 （廢話）

在櫃檯買了纜車票之後就準備搭乘纜車上山啦！！

（2023更新票價：纜車票價：大人往返1800日元、單程1200日元/小孩往返900日元、單程600日元）

基本上纜車大約都是二十分鐘一班，所以若是趕時間的話可以像我們一樣上去待個二十分鐘就再搭纜車下山。

另外山上和山下的溫度差蠻多的～櫃台旁都會標示相當貼心，我們六月份去時山上只有十度而已超級冷，所以記得多帶件外套喔！

在官網有看到若是夏季夜晚來看夜景甚是美麗，纜車會營業到九點的日期可以參考這張表，基本上是在7月～0月初才有開放喔！

發車前五分鐘會開放大家入場，這個就是傳說中可以搭乘101人的大型纜車，是粉紅色的車身耶，好夢幻。

我們是平常日來訪，但還是不少老爺爺老奶奶特地來坐纜車欣賞風景，纜車的空間相當大，而且四個角落都規劃了座椅，很舒服呢！

車廂特別做成大面窗，讓大家可以一眼就將眼前美景盡收眼底，雖然媽媽我有嚴重的懼高症～但還好咱家球哥沒有這個困擾。

媽媽我光靠近這窗戶都快腳軟了。

十分鐘的車程到中段會有工作人員用日文解說窗外風景以及山頂的七福神相關介紹。

若是聽不懂的話也沒關係，車廂裡會有英文/韓文/中文三種語言對照～相當貼心呢！！！

某小孩因為聽不懂就給我很認真的裝睡起來，覺得搞笑，哈哈哈。

纜車為雙向對開～可惜都沒拍到剛好有纜車經過的畫面，但這麼美的景色真的會讓人忍不住狂按快門啊！

山頂上纜車站一樣有販賣部。

比較特別的是這裡會有很多七福神的周邊商品喔！！

走出纜車站就是如此夢幻的美景

而且空氣超清新讓人心情大好。

圍欄旁設置了座椅

坐在這裡放空也覺得很美好。

就和許多景觀台一樣每個方向都會有解說看板讓你知道這面看出去的景色是什麼。

鶴見岳位於阿蘇九重國立公園東側，海拔高度1375公尺，好天氣能見度高時連中國和四國地區都看的到喔！！

往這個方向走可以上山找尋隱藏的七福神。

走一圈大約是40～60分鐘。

這邊還有可愛的卡通地圖可以參考，不怕找不到。

短短的二十分鐘，我們除了在纜車站旁走走逛逛，也到山腳下的［鶴見山上權現一の宮神社］參拜。

這裡的吉祥物是青蛙，小小的神社旁有有好多隻可愛的青蛙排排站。

青蛙頭上有些硬幣，應該也是可以許願的神使之類的（漫畫是否看太多）

小球跟著媽媽走跳日本久了～看到這種賽錢箱就會自動轉頭跟我要零錢了。

有些地方可以稍微走下去一些但請記得安全。

週邊也設置了付費望遠鏡。

山上駅本身也是一個展望台，若是沒時間爬上山的話也可以直接走上二樓屋頂。

跟我們同台車上山的老爺爺老奶奶大多都是跟我們一樣上觀景台看看就下山。

山上各處分別可以遠眺別府方向，由布嶽、九重山脈、中國地區和四國地區。

這個方向仔細看也會看到非常知名的［城島高原遊樂園］，這裡有有全國首座木製雲霄飛車，聽我們的導遊姐姐說這個遊樂園週末假日人潮可是非常多的呢！

這次旅行中去驚安殿堂幫小球買了兩台即可拍讓他玩，小小攝影師的拍照角度真的很不一樣，雖然一捲底片裡有一半拍失敗但還是覺得很有趣。

攝影師正努力勘景中，還跟我說媽媽我好想加入你的粉絲團我一定會認真拍照工作的～這位小孩你是否那裡有誤解啊，哈哈哈！

小菲最喜歡的就是往別府灣這個方向看出去 。

漸層蔚藍的天空和海水連成一線，美到讓人捨不得離開視線啊。

這次很可惜因為時間的關係沒能把山上的七福神全部找一遍，不過能看到一望無際的美景還是覺得非常值得。

準備下山前還在這邊和小球拍了張別府溫泉紀念照，不得不說日本的大頭貼機器都好貼心，美肌美的真好，哈哈哈哈哈。

聽說有些人會搭乘纜車上山之後再走下山，若是你們有體力有時間的話也可以試試看，下次希望能在秋天來訪～滿山的楓紅肯定很美啊！！

別府鶴見岳空中纜車（別府ロープウェイ）

地址：〒874-0000 大分県別府市大字南立石字寒原10－7

電話：0977-22-2278

交通：JR別府駅西口搭乘『亀の井巴士（湯布院線・堺線）』34、35、37公車約20分可達

巴士官網：http://www.kamenoibus.com/

巴士時刻表：http://www.kamenoibus.com/data/kamenoibus_rosen_yufuin.pdf

營業時間：纜車運行時間通常：9:00～17：00 ｜ 冬季（11月15日～3月14日）9:00～16:30

可觀賞夜景（需事先確認）

纜車票價：大人往返1800日元、單程1200日元/小孩往返900日元、單程600日元

官網：http://www.beppu-ropeway.co.jp/

中文官網：https://www.beppu-ropeway.co.jp/cn/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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