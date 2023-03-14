福岡「太宰府天滿宮」睽違124年大整修！期間限定樣貌登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】福岡縣的「太宰府天滿宮」要整修了！今年5月起，太宰府天滿宮將進行睽違124年的「本殿」大規模整修工程，預計將費時大約3年才能完工。
供奉學問之神菅原道真的太宰府天滿宮，是學子到訪福岡必參拜的景點。取自與菅原道真頗有淵源的數字25，境內每隔25年都會舉辦一次大型祭典，本次進行整修就是為了即將在2027年登場的菅原道真逝世1125週年大祭而事前準備。
施工期間雖然看不到本殿，但前方會設置一處「臨時本殿」，遊客依舊可以到訪參拜。臨時本殿預計將在5月中旬正式落成，整體設計由規劃出大阪關西萬博會場的知名設計師藤本壯介的事務所操刀打造。
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