6台灣人輪流吃福岡拉麵挨轟！ 「日本的歐吉桑」跟進3點事實：老闆無生氣無責備

日前有一群台灣旅客至日本福岡當地的「大炮拉麵」用餐，大人加小孩6位卻僅點三碗拉麵輪流吃，遭店家制止後到Google刷一星負評。長期關注此消息的「日本人的歐吉桑」於23日在臉書專頁公開，事件過後前往拉麵店家實際聊天後才知道的3點事實其一：「老闆沒生氣也沒有責備，當時只是提醒客人店內規則。」

在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」於臉書表示，關於這次糾紛他實際到拉麵店聊天後才知道，當時拉麵店的老闆和老闆娘完全沒有生氣或責備客人，當下只是提醒客人店內規則而已，並道歉讓客人誤會，還歡迎台灣客人繼續享用，但老闆也希望客人理解這麼小的拉麵店的營業型態。其次，老闆也曾到台灣玩過，感覺上玩得很開心，同時對總統府的衛兵交接儀式印象深刻。

隨後「日本人的歐吉桑」補充了幾點自己的主觀感想，他認為拉麵店的態度並不是非常開朗，也沒有非常熱情親切的服務，但對日本人來說，就是普通的服務；老闆跟老闆娘感覺有點樸素，習慣日本人的熱情服務的外國人來說，可能以為他們態度對客人非常不好；拉麵店沒有提供加麵服務，因為店內太小，也因此重視翻桌率，他觀察很多客人在店內用餐時間不超過20分鐘。

同時，認為拉麵店老闆都有戴口罩，所以從臉上看不出來他們的表情，而聽不懂日文的人可能會誤會他們的態度，連日本人的歐吉桑也看不出來，跟他們聊天時候他們有沒有笑。

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