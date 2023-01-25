日本第一「3層樓旋轉木馬」好美！長崎必看的3大彩燈節

作為日本與海外國家交易的首衝之地，「長崎」傳入了各國文化，並且與日本本身傳統交融之後，激盪出豐富的色彩。日本冬季代表性的彩燈活動，在長崎也能感受到不同的異國特色，值得旅客親身體驗。

長崎燈會裡可以見到各種花燈。圖／長崎縣觀光連盟提供

因疫情暫停的「長崎燈會」，在睽違三年後再度於1月22日至2月5日期間登場。起源於新地中華街的長崎燈會，是當地冬季最盛大的祭典，動輒吸引超過百萬觀光客前來參加。燈會期間，各個會場會裝飾上多達約1.5萬個色彩鮮豔的燈籠以及各種造型花燈，美不勝收。

活動會場中，「湊公園」展示大型花燈、生肖花燈還有點燈儀式。「中央公園會場」則有適合親子同遊的動物造型花燈區。「新地中華街」上頭是一整排的大紅燈籠；中華街北門外的「銅座川」上則是粉色浪漫的燈籠；而經典景點「眼鏡橋」上頭則是掛著一串串如滿月的黃澄澄燈籠，各有不同特色。

眼鏡橋上的滿月燈籠裝飾。圖／長崎縣觀光連盟提供

【雲仙霧冰點燈節】

雲仙因地勢較高，從明治至昭和時代初期，都是外國人喜愛的避暑勝地，也因此有別於傳統的和風溫泉街，雲仙溫泉街上充滿了各種復古西洋風情建築。高聳的地形也帶了冬日限定的美景「霧冰」，凝結在樹枝上的冰雪結晶是當地高山上難得一見的絕美風景。

雲仙霧冰的絕美風景。圖／長崎縣觀光連盟提供

每年2月在雲仙溫泉鄉舉辦的「雲仙霧冰點燈節」就是以霧冰為主題的點燈活動，今年於2月4日至25日間舉辦。除了夜晚的溫泉街上會點燈之外，活動期間的每周六晚間9點還會施放煙火。在滿天星斗與璀璨花火包圍下，泡著暖呼呼的露天溫泉，可說是極致的享受。

雲仙霧冰點燈節。圖／長崎縣觀光連盟提供

【豪斯登堡】

豪斯登堡的「白銀世界」。圖／豪斯登堡提供

已蟬連日本全國彩燈排行榜綜合娛樂部門10年冠軍的霸主「豪斯登堡」，乃是日本指標性的彩燈勝地。不僅限於冬季，豪斯登堡一年四季皆有不同主題，令人能時刻享受彩燈的美景。冬天限定的「白銀世界」更是瞬間將遊客帶往積雪的歐洲城鎮中，彷彿從空中流洩而下的絕美動感極光彩燈秀也是必拍景點之一，而且自即日起至2023年2月24日都看得到。

此外，園內還有12月甫落成、日本首座三層樓高的「天空旋轉木馬」，高度達15公尺，民眾可以選擇自己喜歡的樓層、駿馬或馬車，享受居高臨下的歐洲城鎮風景。