日本草莓季開跑！ 搶先推薦佐賀超好吃「3大草莓園」 草莓小姐成完美極品

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的草莓甜蜜多汁，向來是台灣民眾的心頭好。迎接新年，日本的草莓季也即將陸續開跑。九州佐賀縣的草莓收穫量曾經高居日本第二，栽植的草莓品種中以「佐賀穗之香（さがほのか）」最具代表性，更在2018年推出了耗時7年從15,000實驗株中選出來的全新草莓品種「草莓小姐（いちごさん）」，表無論在顏色、甜度、口感上都是完美的極品之作。以下推薦佐賀縣內3大必去草莓園：

▲佐賀全新品種草莓小姐也有進口台灣，美味加倍不能錯過！ 圖：佐賀縣/提供

【白石町】 岸川農園草莓車站（いちごの駅）

★開園期間：2023年1月5日～5月上旬黃金週前

▲白石町高中生在油桶上為「草莓車站」彩繪作畫，將這座家族經營的草莓園打造得超級青春可愛！ 圖：小川ゆきこ/提供

2022年1月才開幕的「草莓車站」，就開在公路休息站白石旁邊。由岸川農園第三代經營的觀光草莓園，最大特徵就是可以一次吃到9種草莓。除了佐賀最具代表性的「佐賀穗之香」和「草莓小姐」品種外，還有顏色超吸睛的白色草莓「淡雪」以及黑色草莓「真紅的美鈴」，黑色草莓可不是因為過熟才發黑，而是品種本身顏色從果皮到果肉都呈現深紅色，是非常稀有的品種喔！2023年即將於1月5日開園，目前已經開始接受預約，請洽：kisigawa.com 。

➤DATA

・地址：佐賀県杵島郡白石町福富下分295

https://goo.gl/maps/ETeWviekNGdxxnQZ8

・營業時間：9：00～16：00（每週一公休）

・費用：40分鐘吃到飽1～2月每位大人3,500日圓，其他月份依季節不同價格有異請看官網。

・官網：https://kisigawa.com/

【吉野里町】吉野Berry

★開園期間：2022年12月3日～2023年5月

▲去年底才開業的吉野Berry從12月就開始草莓季，已有不少熱愛草莓的粉絲前往報到。 圖：佐賀縣/提供

佐賀的吉野里町除了有吉野里歷史公園完整重現彌生時代聚落遺址外，2021年12月在產直市場「吉野麥米」旁新開的莓果園「吉野Berry」，由於採高架式栽培法，120公分高的苗床讓遊客可以輕鬆站著採草莓。

溫室園內共種了約3萬5千株、4個品種的草莓，40分鐘採草莓吃到飽為2100日圓(中學生以上)、小學生1700日圓。草莓產季從12月至5月，7月至8月則有藍莓可以採。一旁的吉野麥米也提供美味的莓果義式冰沙可以享用。

➤DATA

・地址：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1407-1

https://goo.gl/maps/HCe4rxrdRtrpocQC9

・交通：JR吉野里公園站徒步1.7公里約30分，或搭巴士約22分即達。

・營業時間：10：00～17：00（週二公休）

・費用：40分鐘吃到飽12～1月每位大人2,400日圓，其他月份依季節不同價格有異請看官網。

・官網：https://www.yoshinoberry.com/

【鳥栖市】烏栖Berry Forest

★開園期間：2023年1月3日～5月中旬

▲來到鳥栖Berry Forest不僅能採草莓、還能體驗自製草莓果醬。 圖：佐賀縣/提供

來到鳥栖Berry Forest 就可以一次品嘗到10種草莓，聽起來是不是超棒的！從鳥栖站或新鳥栖站搭乘計程車約5分鐘可抵達草莓園，車資約1000日圓左右。這裡的草莓是採多段式高架栽培，而且空間十分寬廣；除了採草莓、狂吃草莓外，還可體驗製作草莓果醬，到5月中旬前都可以來體驗，因為遊客眾多，記得一定要事先上網預約喔！

➤DATA

・地址：佐賀県鳥栖市轟木町650-1

https://goo.gl/maps/ake3HXsZVWTyBS1L8

・營業時間：10：00～17：00（週一公休，遇國定假日則順延至隔日公休。視草莓狀態有臨時公休之可能。）

・費用：50分鐘吃到飽。1╱3～4╱9每位大人2,100日圓，其他月份依季節不同價格有異請看官網。

・官網：http://tosuberryforest.com

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