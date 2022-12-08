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傍晚出爐、數量限定！ 日本四國必喝 超濃醇「夕榨牛乳」

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▲道後溫泉別館「飛鳥乃湯泉」與日本知名攝影師蜷川實花合作，打造藝術空間，泡湯後品嘗美味牛乳超享受。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
▲道後溫泉別館「飛鳥乃湯泉」與日本知名攝影師蜷川實花合作，打造藝術空間，泡湯後品嘗美味牛乳超享受。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

日本鮮奶的超好喝！其中更不能錯過擁有獨特堅持的「夕榨牛乳」。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
日本鮮奶的超好喝！其中更不能錯過擁有獨特堅持的「夕榨牛乳」。　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

【旅奇傳媒/日本部整理】日本鮮奶你愛哪一牌？一般牧場會在每天早上和傍晚擠乳一次，而根據研究，傍晚擠出的鮮乳中，「乳脂肪成分」、「無脂固形物」都比早上鮮乳要多， 這也是好喝的關鍵。

四國愛媛縣就有三家牧場：小野田、木下、渡邊牧場合作推出「夕榨牛乳」，只用傍晚擠出的鮮奶，從送到工廠、製造、裝盒到出廠，掌握在24小時內，絕對新鮮濃醇，數量有限更是到愛媛才能喝的限定滋味。

 

▲「夕榨牛乳」有玻璃瓶和紙盒裝，超市可買到，下次道後溫泉泡湯後來試試！　圖：愛媛縣觀光國際課／來源
▲「夕榨牛乳」有玻璃瓶和紙盒裝，超市可買到，下次道後溫泉泡湯後來試試！　圖：愛媛縣觀光國際課／來源

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