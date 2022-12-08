傍晚出爐、數量限定！ 日本四國必喝 超濃醇「夕榨牛乳」
【旅奇傳媒/日本部整理】日本鮮奶你愛哪一牌？一般牧場會在每天早上和傍晚擠乳一次，而根據研究，傍晚擠出的鮮乳中，「乳脂肪成分」、「無脂固形物」都比早上鮮乳要多， 這也是好喝的關鍵。
四國愛媛縣就有三家牧場：小野田、木下、渡邊牧場合作推出「夕榨牛乳」，只用傍晚擠出的鮮奶，從送到工廠、製造、裝盒到出廠，掌握在24小時內，絕對新鮮濃醇，數量有限更是到愛媛才能喝的限定滋味。
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