佐賀再添新話題！武雄神社六色幸守萌翻登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】佐賀縣南部的武雄市不僅以備受歷史名人喜愛的千年溫泉「武雄溫泉」聞名，作為市內最古老神社的「武雄神社」更是特色看點無敵多，像是樹齡超過3000年的大楠神木、能祈求良緣的夫妻檜等，就連御守、御朱印也都超吸睛！繼上回亮相藝術品般的剪紙御朱印之後，8月底再度推出六色御守「幸守」，希望大家都能在神明的保佑下幸福滿滿。
以桃紅、紫、黃、藍、綠、粉紅6種鮮豔色為基調，搭配圓點作為點綴，小巧玲瓏的御守設計，讓人看了忍不住想包色收藏。
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