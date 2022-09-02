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1000盞燭光照亮日本國寶！山口縣「琉璃光寺五重塔」夢幻迷離

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夜間點燈的「琉璃光寺五重塔」散發魔幻氛圍，有機會捕捉水中倒影更是一絕！　圖：山口県／來源
夜間點燈的「琉璃光寺五重塔」散發魔幻氛圍，有機會捕捉水中倒影更是一絕！　圖：山口県／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】喜歡看古建築嗎？山口縣首屈一指的觀光景點「琉璃光寺五重塔」建於1442年，是日本現存五重塔中第十古老的建物，也是日本國寶，與京都醍醐寺、奈良法隆寺並稱「日本三大名塔」。

以塔為中心周圍為香山公園，初春起可賞梅、賞櫻，秋冬亦有紅葉、雪景，配上古色古香的五重塔，各時節皆有不同感受。9月17日、24日當地將舉辦「山口燭光搖曳迴廊」，藉由1000盞左右的蠟燭，創造迷人視覺饗宴。同時也會有茶會、演奏會，只要事先預約還能加入點火行列，化身藝術家為五重塔周圍打造夢幻燈海。

| 山口縣 琉璃光寺五重塔 |

活動日：2022年9月17日、24日 18:30～21:00

交通：JR山口站搭乘市社區巴士（往香山公園方向）至香山公園五重塔前站，徒步1分鐘。

會場：山口市香山公園 國寶瑠璃光寺五重塔

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