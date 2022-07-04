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日本九州夏季玩這裡！福岡超可愛青蛙寺、風鈴祭涼爽登場

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圖：福岡県観光連盟／來源
圖：福岡県観光連盟／來源

相傳只要能鑽過青蛙的嘴巴，就有機會轉運！　圖：福岡県観光連盟／來源
相傳只要能鑽過青蛙的嘴巴，就有機會轉運！　圖：福岡県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距今有1,200年以上歷史的「如意輪寺」供奉如意輪觀音菩薩，境內各式各樣的青蛙擺飾以及石像多達約1萬個，因而被暱稱為「青蛙寺」。

參拜之餘，還能挑戰境內2隻嘴巴大開，據說能「轉運」的青蛙。因日文青蛙與改變發音相同，相傳只要從嘴巴鑽過去就能逢凶化吉！

▲風鈴祭期間寺內到處都掛滿風鈴，壯觀程度不輸青蛙擺飾。　圖：福岡県観光連盟／來源
▲風鈴祭期間寺內到處都掛滿風鈴，壯觀程度不輸青蛙擺飾。　圖：福岡県観光連盟／來源

每年6月～9月，寺方會舉辦盛大的「風鈴祭」，數千個印有青蛙圖案的風鈴在境內叮噹作響，景象相當震撼。遊客只要花500日圓就能買許願風鈴，供奉在寺內祈求心想事成。

▲風鈴祭期間寺內到處都是打卡聖地，推薦穿著浴衣來參拜拍美照！　圖：写真AC／來源
▲風鈴祭期間寺內到處都是打卡聖地，推薦穿著浴衣來參拜拍美照！　圖：写真AC／來源

福岡縣 如意輪寺

交通：西鐵天神大牟線「三澤站」下，徒步約15分。

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