日本九州夏季玩這裡！福岡超可愛青蛙寺、風鈴祭涼爽登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距今有1,200年以上歷史的「如意輪寺」供奉如意輪觀音菩薩，境內各式各樣的青蛙擺飾以及石像多達約1萬個，因而被暱稱為「青蛙寺」。
參拜之餘，還能挑戰境內2隻嘴巴大開，據說能「轉運」的青蛙。因日文青蛙與改變發音相同，相傳只要從嘴巴鑽過去就能逢凶化吉！
每年6月～9月，寺方會舉辦盛大的「風鈴祭」，數千個印有青蛙圖案的風鈴在境內叮噹作響，景象相當震撼。遊客只要花500日圓就能買許願風鈴，供奉在寺內祈求心想事成。
福岡縣 如意輪寺
交通：西鐵天神大牟線「三澤站」下，徒步約15分。
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