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就像住進藝術品！鹿兒島高級Villa「與論島」度假天國開幕 一天只接待1組

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圖：菊水株式会社／來源
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設計風格時尚簡約的「AMADA」。　圖：菊水株式会社／來源
設計風格時尚簡約的「AMADA」。　圖：菊水株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不要懷疑，這真的是飯店！鹿兒島縣最南端的「與論島」有無敵海景、絕美沙灘，是眾所皆知的度假天國。今年春季主打提供非日常體驗，島上首間高級Villa設施「AMADA」正式開幕，每天只接待1組住客，雙人不含餐每人56,000日圓起。最多可4人同住，則為每人30,000日圓起。

▲館內具備私人泳池、庭園等，周圍大量使用大片落地窗，呈現出開闊感十足的空間。　圖：菊水株式会社／來源
▲館內具備私人泳池、庭園等，周圍大量使用大片落地窗，呈現出開闊感十足的空間。　圖：菊水株式会社／來源

因應盛行的辦公度假模式，寬達75坪的空間內Wi-Fi完善，無論想在游泳池畔上班，或是到私人庭園內架起投影機參與視訊會議都可以，提供住客兼具度假與辦公的新活動空間。

Villa旁邊是數一數二的「品霸海岸」，這裡的遊客相較與論島上其它海灘稀少許多，能避開人群安心玩樂，更有機會獨佔白砂海景。喜愛海景度假的哈日旅人能先做筆記揪團，就等開放來去度假！

▲「AMADA」客房示意圖。　圖：菊水株式会社／來源
▲「AMADA」客房示意圖。　圖：菊水株式会社／來源

鹿兒島縣　AMADA

交通：那霸機場或鹿兒島機場轉乘國內線至「與論機場」後，搭乘飯店接駁車，車程約5分。

地址：鹿兒島縣大島郡與論町大字茶花宇田二2483-7

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