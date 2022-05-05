超美味生黑鮪魚！ 來長崎不可錯過「創新四料理」 加推5月豪斯登堡繡球花節

新上五島町的生鮪魚一品料理，未經冷凍的鮪魚滋味格外新鮮。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】提到長崎縣的鄉土美食，除了料多豐富的「什錦強棒麵」之外，還有日本三大烏龍麵「五島烏龍麵」、融合異國特色的「土耳其飯」等，都是代表性的好味道。而長崎縣除了原有的鄉土料理外，更在今年度一口氣推出四款活用在地資源及特色的創作美食，期望在疫情趨緩後，利用耳目一新的料理吸引遊客造訪，同時也能滿足大家的味蕾。捕獲魚類的品種數量為日本最多的長崎縣，同時也有著先進的養殖技術，因此四種料理中，有三種為海鮮料理，一種則為山豬肉料理。下一回來長崎，又有更多美食選擇！

■日本黑鮪魚養殖量第一！五島「生鮪魚一品」料理

近來常聽見的生吐司，以不用烤過，直接吃就非常美味知名。其「生」字在日文中正代表未對食材作多餘處理之意，因此五島的生鮪魚，指的就是未經冷凍處理的超新鮮鮪魚。長崎縣的黑鮪魚養殖量為日本第一，新上五島町更被稱為「鮪魚島」。當地的峽灣地形、急速海流及恰到好處的水溫，正適合培育肉質緊實又細嫩的鮪魚，而且捕獲後不需冷凍，能夠品嘗到黑鮪魚的原始鮮味，相較於一般品嘗到的冷凍鮪魚，生鮪魚正是產地獨有的優勢！

新上五島地區的店家推出只要1000日圓的超值黑鮪魚生魚片一品料理，發揮各家店家的創意，以經濟實惠的價格，讓饕客能夠一嚐此美味，還有餘裕裝下當地的五島烏龍麵、五島和牛等美食。

新上五島町有著鮪魚島之美名，黑鮪魚的養殖量為日本第一。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■九州人最愛！宇久島「鯛魚飯」

來長崎必定不能錯過當地人最愛的鯛魚料理！棲息在長崎縣宇久島地區的赤鯮（黃鯛）是利用一支釣法來捕獲，這種魚不僅受長崎人歡迎，在台灣也是出名的肉質鮮美，名列台灣十大美味鮮魚之一。在日本為了保持鮮度，經常曬乾做成加工品，因此只有在產地才能品嘗赤鯮生魚片的好滋味。宇久島餐廳提供的鯛魚飯為生魚片三吃丼，包括一般的生魚片、搭配梅子醬油的碎生魚片、韓式調味生魚片等；在旅館或民宿則提供含鯛魚釜飯的套餐料理。

比起鮪魚，九州人更偏愛吃鯛魚，因此對於鯛魚料理也格外講究。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■一魚五吃！西海豪華縞鰺定食

縞鰺（島鰺）在台灣被稱為黃帶擬鰺，暱稱為瓜仔魚，在日本被譽為最高級的竹筴魚。西海地區的縞鰺養殖產量在日本也是名列前茅，一年四季都能品嘗到肥美的縞鰺。

當地人推出了豪華縞鰺定食，包括了新鮮與熟成過後的兩種不同生魚片、燒烤、燉煮、油炸及湯品等5種料理，將縞鰺的美味發揮到極致。此外，當地也盛產柑橘，因此定食中也提供加入柑橘的甜品。來到西海市可在市內的四間餐廳或民宿中大啖西海豪華縞鰺定食。

西海市以美味的竹筴魚出名，縞鰺定食中更能品嘗到新鮮與熟成兩種風味的生魚片。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■大玩混搭風「平戶山豬肉南蠻咖哩」

嚐遍了海味當然不能少了山珍！在平戶地區棲息的山豬生長於自然資源豐富的森林中，吃著天然的橡果以及海藻等食物，不但脂肪含量少，肉質緊實，經過適切處理也大幅降低了山豬肉腥味。此外，平戶市為日本最早與海外交流的地區，從15世紀開始接受異國文化，也傳入了各種新奇的事物，包括辛香料、砂糖及飲食習慣等。因此當地便以「咖哩」為主題，提供各種融入平戶特色的咖哩創作料理。咖哩的形式除了一般淋醬的咖哩外，也有乾咖哩、咖哩涮涮鍋等。

平戶瀨戶市場推出的乾咖哩，使用山豬肉絞肉做成辣味咖哩肉醬，咖哩中加入了葡萄牙傳入的金平糖及橄欖油，並搭配由葡萄牙料理得到靈感，後來成為日本料理中不可或缺的天婦羅。

山豬肉是日本常見的野味，做成融合平戶特色的咖哩，每種都令人想嘗嘗看。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■推薦活動：豪斯登堡繡球花節

豪斯登堡從五月下旬開始為期約一個月的繡球花節，屆時園區內將妝點上一整片淺藍、粉紫等清新色彩，令人心曠神怡！豪斯登堡繡球花節共展出高達1,250個品種的繡球花，其中更有與豪斯登堡同名的繡球花種，狀似粉紅色玫瑰的外觀，十分嬌豔可愛。

一路從豪斯登堡宮殿、運河到阿姆斯特丹廣場等，整個園區內都是滿滿的繡球花海，被美麗繽紛燦爛的花朵包圍外，背後優雅的建築物讓人彷彿置身歐洲街道，可以拍出各種打卡美照。

豪斯登堡的繡球花節品種超過千種，在日本規模數一數二。 圖：豪斯登堡／提供

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